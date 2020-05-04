Матвиенко споет с Расторгуевым

Один из самых успешных композиторов на отечественной поп-сцене отметил юбилей 6 февраля. Отличительная особенность творчества Игоря Игоревича - стабильность, с которой он выдает хиты для самых разных и непохожих друг на друга исполнителей, делая это на протяжении более чем тридцати лет. А еще Матвиенко известен как продюсер, и здесь в числе его главных достоинств называют умение работать с артистами и находить с ними общий язык: сложно вспомнить хотя бы об одном скандале или обвинениях в адрес юбиляра - мол, он заставил подписать меня кабальный контракт и забрал все деньги. А ведь в сложных отношениях между продюсерами и музыкантами такое происходит сплошь и рядом! Но только не в случае с Матвиенко.

Артисты, работающие с маэстро, понимают, как им повезло и стараются не упустить возможность его отблагодарить. Юбилейный концерт такую возможность предоставил, поэтому 10 мая мы увидим и услышим всех, кого "обеспечивает" своими песнями Игорь Игоревич: группы "Корни", "Иванушки International", "Фабрика", а также Александр Маршал, Тамара Гвердцители, Виктория Дайнеко, Григорий Лепс и многие другие будут петь в честь виновника тордества.

Ну а все второе отделение дано на откуп группе "Любэ", с которой Матвиенко работает уже на протяжении нескольких десятилетий. Николай Расторгуев и его товарищи по группе исполнят самые известные песни, написанные юбиляром - "Комбат", "Дорога", "Позови меня", "Рассея", "Самоволочка", "Там за туманами", "Не валяй дурака, Америка", "Атас", "Конь". Выйдет на сцену и сам виновник торжества, чтобы вместе с "Любэ" исполнить композицию "Ты неси меня, река".

Первый канал, Юбилейный концерт Игоря Матвиенко. 10 мая, 17:25