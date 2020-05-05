Эксперт: Американцы закупают из стран бывшего СССР технику, чтобы испытывать на своей броне наши снаряды

Управление армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде разместило заявку на закупку систем вооружения, которые разрабатывают и уже применяют бывшие страны СССР или Восточного блока, а в прошлом Варшавского договора. Как отмечается, самим США и их союзникам по НАТО эти образцы нужны для "проведения испытаний и учений, а также боевого применения". Упоминаются боеприпасы для различных артиллерийских систем, а также популярные образцы стрелкового вооружения - в частности, автоматы «калашникова» и пистолеты Токарева (ТТ) и Макарова (ПМ).

Зачем Соединенным Штатам покупать то, что они, казалось бы, давно изучили и не раз испытали — с таким вопросом «КП» обратилась к главному редактору журнала «Арсенал Отчества», полковнику запаса Виктору Мураховскому.

- Виктор Иванович, американцам для чего таки закупки именно сейчас?

- Закупают для испытания на своих образцах военной техники и вооружений. Обычно испытывают на Абердинском полигоне в штате Мэрилэнд — то, что касается стрелкового оружия, боеприпасов.

- Стреляют нашими снарядами по своим танкам и бронетранспортерам на предмет «пробьют - не пробьют»?

- Я однажды в своей большой статье приводил данные по испытанию воздействию артиллерии на броню именно на Абердинском полигоне. Да, они отстреливали советскими боеприпасами свою бронетехнику. Чтобы определить процент поражения. А также чтобы вычислить процент статистики расхода боеприпасов на уничтожение, например, опорного пункта или группы танков.

- Это не первые такие закупки и такие испытания?

- Подобные мероприятия американцы проводят давным-давно. Хотя у них был перерыв - и довольно значительный. Связанный, в основном, с переориентаций Вооруженных сил США «на борьбу с терроризмом». Но сейчас они курс резко поменяли — на конфликт с «высокоуровневым соперником». Под это и структуру своих Вооруженных сил перестраивают.

- То есть, им снова приходится учитывать и рассчитывать возможности наших боеприпасов?

- Такие испытания им сейчас необходимы. В 90-е и в начале 2000-х нужды в них особой не было. Советская армия развалилась, новая российская армия была слабенькая. А теперь появились новые вызовы и нужна новая статистика.

- Ну уж чего-чего, а «калашниковых» и «макаровых» у американцев точно было предостаточно, как и боеприпасов к ним?

- Что касается того, что у них не было образцов «калашникова» «макарова» и других стрелковых систем — да были, конечно. Но сейчас в Восточной Европе от советского стрелкового оружия отказываются. Например, поляки перешли на свои системы. А прибалты переключились на западные аналоги. Потому американцы закупают именно последние, актуальные образцы и оружия, и боеприпасов - в основном, для предметного испытания их на своих средствах защиты.

- Кто продолжает производить такие актуальные образцы?

- У кого остались производства нашего вооружения по прежним лицензиям? Ну это, в основном, балканские страны. У Болгарии есть мощности по производству автоматов «калашникова». У Румынии кое-что сохранилось. У Чехии имеется опыт и мощности — она во времена Варшавского договора немало клепала. В Польше остались предприятия, работавшие на Польскую народную армию.

- Бывшие республики СССР?

- Из стран СССР, пожалуй, только Украину нельзя исключать как возможного поставщика. Хотя в советское время эта республика не была конечным производителем боеприпасов. Она поставляла взрыватели или порох - но не была именно конечным производителем снарядов или патронов. Есть вероятность, что Украина в нынешних продажах поучаствует. Как и бывшие югославские республики - вроде Хорватии. И Сербию не исключаю — дружба дружбой, но на оружейную выставку в ЮАР, например, сербы притащили образцы продукции своих предприятий, которые были прямыми конкурентами нашим. В частности, производившие ПТУР и стрелковое оружие...