Народ выбирает «Самую красивую страну»

В середине апреля престижнейший фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» определил финалистов. Дело было чрезвычайно сложным - выбрать из почти 60 тысяч присланных фотографий всего 215.

«Приятный сон». Фото Кирилла Горелова («Эти забавные животные»).

Окончательное подведение итогов еще впереди. Но уже сейчас можно сделать свой выбор - проголосовать за победителя в первой и самой народной номинации - Приз зрительских симпатий.

«Утренняя гимнастика». Фото Константина Шатенева («Эти забавные животные»).

- Каждый год кто-то из финалистов нашего конкурса остается недоволен выбором победителей. Мы надеемся, что открытое голосование за Приз зрительских симпатий снимет напряжение, – говорит председатель жюри Константин Лейфер. - Эксперты оценивают снимки с профессиональной точки зрения, обычному же зрителю достаточно, чтобы фото было красивым. Поэтому выбор может различаться - этим открытое голосование и интересно.

«Рыцарский турнир». Фото Евгения Мельникова («Фотопроект»).

В голосовании за Приз зрительских симпатий принимают участие все фотографии-финалисты, размещенные на сайте конкурса www.photo.rgo.ru/voting.

А мы пока выбрали фотографии, что понравились редакции больше всего. А вы же сможете отдать свой голос до 15 мая включительно.

«Плюшевый мишка». Фото Александра Романова («Многоликая Россия»).

СПРАВКА «КП»

«Самая красивая страна» - ежегодный фотоконкурс РГО, в котором нет ограничений по возрасту и месту жительства. Главное условие - снимки должны быть сделаны в России. В нем участвуют и профессиональные фотографы, и любители. За шесть лет существования конкурса на него было подано более 500 тысяч снимков.

«Белые медведи». Фото Максима Деминова («Фотопроект»)

На VI фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» поступило 59 538 снимков от 8645 авторов. Из них 48 198 - в основной конкурс «Самая красивая страна» (11 номинаций), а 11 340 - в конкурс для юных фотографов «Самая красивая страна глазами детей» (4 номинации).

«Белые медведи». Фото Максима Деминова («Фотопроект»)

Победители фотоконкурса получат призы: 250 тысяч рублей в каждой номинации основного конкурса и профессиональные фотокамеры для юных фотографов.

Традиционно в состав жюри вошел и президент РГО Сергей Шойгу.

«Земля - общий дом». Фото Егора Никифорова («Подводный мир»)

«Зимний мыс Анива о. Сахалин». Фото Григория Иванникова («Россия с высоты птичьего полета»)

«Красный рояль». Фото Николая Жолнина («Многоликая Россия»)

«Летние луговые песни». Фото Владилена Зубарева («Дикие животные»)

«На том же месте». Фото Ивана Александрова («Живой архив»)

«Ночь на севере». Фото Xiao Zhu («Пейзаж»)

«Стойбище». Фото Владимира Алексеева («Многоликая Россия»)