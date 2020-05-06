Казахстан: госпрограмма «Экономика простых вещей» стала вакциной от экономических последствий Covid

Власти Республики Казахстан приняли очередной пакет мер по поддержанию малого и среднего бизнеса, для которого экономические последствия пандемии Covid-19, как и во всем мире, наиболее ощутимы. Кроме того, в программу льготного кредитования «Экономика простых вещей» внесены изменения, призванные поддерживать на плаву производство товаров и услуг повседневного спроса, не требующих больших капиталовложений и сложных технологий. Это, в частности, медицинские товары, текстиль, мебель, и, конечно, продукты питания. Поправки инициированы президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Экономика простых вещей» против Covid-19

Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудится 3 млн. граждан 18-миллионного Казахстана. Государственная программа «Экономика простых вещей» стартовала в 2018 году по инициативе действующего на тот момент президента страны Нурсултана Назарбаева, который отметил необходимость снизить зависимость от импорта и создать внутри страны режим наибольшего благоприятствования для производства повседневных товаров. После того, как грянула эпидемия, важность программы стократно увеличилась. В неё вносятся изменения, продиктованные быстро меняющейся социально-экономической ситуацией.

До 1 октября малый, средний и микробизнес, а также самозанятые граждане освобождаются от индивидуального подоходного налога, социального налога, обязательных пенсионных взносов, профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), социальных отчислений, взносов в систему обязательного социального медицинского страхования.

Список освобожденных от этих налогов охватывает 29 видов предпринимательской деятельности, включая автосалоны, грузовой и воздушный транспорт, гостиницы, рестораны, туризм, парикмахерские и салоны красоты.

От этих же налогов до 1 июля освобождаются субъекты крупного предпринимательства в области торговли автомобилями и запчастями, бизнеса, связанного с воздушным транспортом, отелями, ресторанами, доставкой еды, арендой недвижимости.

Предпринимателям-резидентам в сфере авиаперевозок предоставлена отсрочка по уплате НДС за нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов до 1 января 2021 года. Особые льготы получили предприниматели, участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Перенесен срок представления форм налоговой отчётности по обязательствам 2019 года с 31 марта на 31 мая.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул:

«Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам, 4 млн 250 тыс. человек получили финансовую помощь».

Гражданам Казахстана выдано 570 тыс. продуктовых наборов, в ближайшее время продовольственная помощь охватит более миллиона человек, еще полтора миллиона получат финансовую помощь на оплату коммунальных услуг.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что более 1,6 млн граждан и 11,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 млрд тенге (63 млрд рублей). Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, которые благодаря этому сэкономят порядка 1 трлн тенге (175 млрд. рублей).

В рамках программы государство, в частности, подставляет плечо частному предпринимательству в области обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На эти цели кабинет министров Казахстана изначально выделил 600 млрд тенге (около 105 млрд рублей), однако пандемия заставила увеличить сумму почти вдвое. Спасательный круг, брошенный обрабатывающей промышленности, сфере услуг и сельскому хозяйству, составил 300 млрд тенге (52,5 млрд рублей) 200 млрд (35 млрд рублей) направлено на помощь отрасли переработки в агропромышленном комплексе, а само производство сельскохозяйственной продукции получило 500 млрд тенге (87,5 млрд рублей), из которых 100 млрд выделено на поддержку весенне-полевых работы, которые уже кипят во многих регионах страны. Кроме того, предусмотрено стопроцентное пополнение оборотных средств на проекты по полевым работам сроком на год и без ограничения источника финансирования.

Налоги «заморозили» до середины осени

Казахстанские аграрии не будут платить налог на землю. До начала октября с 12% до 8% снижена ставка НДС на продовольственные товары. Производители бензина и дизельного топлива не будут облагаться акцизом на экспорт. Помимо этого, аграрно-промышленный комплекс Казахстана будет избавлен на этот сложный период от налога на добавленную стоимость, от налога на импорт биологических активов от крупного рогатого скота до племенных цыплят, а также от налога на земли сельскохозяйственного назначения. «Налоговые каникулы» коснутся почти 7 тыс. аграриев. Работающим на ниве сельского хозяйства индивидуальным предпринимателям помогут с покупкой средств личной медицинской защиты, семян и удобрений, наделят правом беспрепятственного перевоза продукции по стране, и – самое главное – постараются обеспечить закупки их продукции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить фермеров дешевыми горюче-смазочными материалами, стоимость которых не должна превышать 165 тенге за литр – эта сумма на 15% ниже рыночной цены. «Для этого будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевлённое топливо должно дойти до конечных получателей - фермеров. Работа операторов должна быть прозрачной, правительство должно осуществлять надзор и контроль в регионах», - сказал глава государства.

Кстати, несмотря на карантин, к началу весенних полевых работ боеготовность сельскохозяйственной техники Казахстана составляла 98%. Оператором кредитования производителей сельхозпродукции, а также предприятий по её переработке, помимо частных банков, выступает Аграрная кредитная корпорация. Она существенно упростила процедуру получения кредитов, сократила сроки рассмотрения заявок с 30 до 10 дней, упростила перечень необходимых для заявки документов, сделала более лояльной к предпринимателям залоговую политику.

Для кредитов 3-5 млрд тенге (525-875 млн рублей) на 30% увеличен размер гарантии. Предоставлен доступ к участию в программе «Экономика простых вещей» предприятиям, в уставном капитале которых доля государственного участия не превышает 50%, (это позволяет расширить круг субъектов предпринимательства). С 7 до 10 лет продлён срок приобретения Национальным банком Казахстана облигаций банков второго уровня и Аграрной кредитной корпорации на инвестиционные цели.

Рост несмотря на кризис

В аграрном секторе Казахстана трудится 20% граждан страны, более 70% территории Казахстана – земли, используемые для растениеводства и животноводства. Правительство Казахстана традиционно уделяет аграрной сфере пристальное внимание, оно считает, что именно этот сектор станет локомотивом восстановления экономики, когда отступит пандемия. Кроме того, сегодня продовольственная безопасность становится вопросом национальной безопасности, в рамках программы «Экономике простых вещей» власти Казахстана принимают решительные меры, призванные гарантировать, что полки продуктовых магазинов не опустеют.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров уверен, что урожай зерновых в нынешнем году будет не ниже уровня 2019 года. Кроме того, в этом году за счёт наращивания на 30 тыс. га площадей для посадки гречихи Казахстан полностью обеспечит спрос на гречку. Некоторые эксперты полагают, что объявленная президентом закупка у фермеров продукции «под урожай», а также интеграция государства и аграриев станет стимулом развития аграрной отрасли.

Правильность этих прогнозов должна пройти проверку временем, однако уже сегодня Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует увеличить общую посевную площадь на 240 тыс. га по сравнению с прошлогодней. Площадь овощебахчевых культур и картофеля увеличится на 19,3 тыс. га, кормовых культур — на 309 тыс. га. Вероятно, одним из факторов такого роста является программа «Экономика простых вещей».