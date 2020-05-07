Сбербанк будет перечислять в бюджет не менее 26% чистой прибыли

30 апреля Центробанк передал последнюю принадлежавшую ему акцию крупнейшего банка страны. Теперь владельцем 52% акций Сбербанка является правительство в лице Минфина. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Это означает, что теперь в Кабмине смогут напрямую влиять на действия Сбера. В наблюдательном совете банка будут заседать четыре представителя государства, включая одного сотрудника ЦБ.

Главный пункт, который жестко закреплен в соглашении, - это минимальный размер дивидендных выплат. Сбер обязан выплачивать акционерам (включая государство) не менее 50% чистой прибыли. Значит, на долю правительства и федерального бюджета придется 26% от чистой прибыли.

К примеру, в прошлом году Сбер под руководством Грефа заработал рекордную сумму - 870 млрд рублей. Половина от нее (435 млрд) должна пойти на дивиденды. А учитывая долю государства в 52%, в бюджет может попасть 226 млрд рублей (это и есть 26% от общего объема чистой прибыли). Правда, есть один нюанс. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам повременить до осени с выплатой дивидендов. В нынешней ситуации банкам могут потребоваться деньги, чтобы латать возникающие из-за просрочек по кредитам дыры в балансах.

Напомним, правительство купило контрольный пакет Сбербанка более чем за 2 трлн рублей. На это были потрачены средства Фонда национального благосостояния, но львиная доля этих денег вернулась в бюджет. Основной смысл сделки был в том, что новый собственник убирал конфликт интересов, когда ЦБ одновременно являлся и владельцем Сбербанка, и его надзирателем.