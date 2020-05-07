2020-05-07T15:17:21+03:00
Экономика

Сбербанк будет перечислять в бюджет не менее 26% чистой прибыли

Это прописано в соглашении по передаче контрольного пакета акций от ЦБ к Минфину.
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство купило контрольный пакет Сбербанка более чем за 2 трлн рублейПравительство купило контрольный пакет Сбербанка более чем за 2 трлн рублейФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

30 апреля Центробанк передал последнюю принадлежавшую ему акцию крупнейшего банка страны. Теперь владельцем 52% акций Сбербанка является правительство в лице Минфина. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Это означает, что теперь в Кабмине смогут напрямую влиять на действия Сбера. В наблюдательном совете банка будут заседать четыре представителя государства, включая одного сотрудника ЦБ.

Главный пункт, который жестко закреплен в соглашении, - это минимальный размер дивидендных выплат. Сбер обязан выплачивать акционерам (включая государство) не менее 50% чистой прибыли. Значит, на долю правительства и федерального бюджета придется 26% от чистой прибыли.

К примеру, в прошлом году Сбер под руководством Грефа заработал рекордную сумму - 870 млрд рублей. Половина от нее (435 млрд) должна пойти на дивиденды. А учитывая долю государства в 52%, в бюджет может попасть 226 млрд рублей (это и есть 26% от общего объема чистой прибыли). Правда, есть один нюанс. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам повременить до осени с выплатой дивидендов. В нынешней ситуации банкам могут потребоваться деньги, чтобы латать возникающие из-за просрочек по кредитам дыры в балансах.

Напомним, правительство купило контрольный пакет Сбербанка более чем за 2 трлн рублей. На это были потрачены средства Фонда национального благосостояния, но львиная доля этих денег вернулась в бюджет. Основной смысл сделки был в том, что новый собственник убирал конфликт интересов, когда ЦБ одновременно являлся и владельцем Сбербанка, и его надзирателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры поддержки бизнеса и граждан в России в условиях коронавируса: какую помощь можно получить от властей
Правительство России создало информационный сервис, который объединяет 80 различных мер поддержки бизнеса и граждан и подсказывает, какие льготы вам положены
Новости 24