Анекдоты: По соотношению цена - качество пиво на халяву вне конкуренции
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
* * *
- Запомните: междометие является несамостоятельной частью речи. Почему несамостоятельной? А вы попробуйте задать вопрос с помощью междометия. Правильно, у вас ничего не получится.
- Ой ли?
* * *
- Я слышал, ты машину купил. А на права уже сдал?
- Сдал.
- И как водишь, нормально?
- Некоторые пешеходы говорят, что просто сногсшибательно.
* * *
В Одессе:
- Монечка, я уже таки голову сломала! У Шпильманов свадьба, у Либерзонов похороны, и усе в один день! Шо выбираем, дорогой?
- Цилечка, а шо тут думать? Только похороны!
- Это почему?
- Все то же самое, зато подарок покупать не надо!
* * *
Гостеприимный сторож заряжает ружье хлебом и солью.
* * *
Я учился в шестом классе, когда отец поймал меня за курением.
Он не стал меня ни бить, ни ругать, а просто купил сигареты «Родопи» и заставил выкурить прямо на его глазах всю пачку... С тех пор я, пока пачку
зараз не выкурю, не накуриваюсь.
* * *
В связи с эпидемией коронавируса в Ухрюпинске закрыли новый международный аэропорт и метро.
Ну, как закрыли...
Предвидя за много лет такую ситуацию, даже и не открывали…
ИСТОЧНИК KP.RU