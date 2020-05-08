Анекдоты: По соотношению цена - качество пиво на халяву вне конкуренции

Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!

* * *

- Запомните: междометие является несамостоятельной частью речи. Почему несамостоятельной? А вы попробуйте задать вопрос с помощью междометия. Правильно, у вас ничего не получится.

- Ой ли?

* * *

- Я слышал, ты машину купил. А на права уже сдал?

- Сдал.

- И как водишь, нормально?

- Некоторые пешеходы говорят, что просто сногсшибательно.

* * *

В Одессе:

- Монечка, я уже таки голову сломала! У Шпильманов свадьба, у Либерзонов похороны, и усе в один день! Шо выбираем, дорогой?

- Цилечка, а шо тут думать? Только похороны!

- Это почему?

- Все то же самое, зато подарок покупать не надо!

* * *

Гостеприимный сторож заряжает ружье хлебом и солью.

* * *

Я учился в шестом классе, когда отец поймал меня за курением.

Он не стал меня ни бить, ни ругать, а просто купил сигареты «Родопи» и заставил выкурить прямо на его глазах всю пачку... С тех пор я, пока пачку

зараз не выкурю, не накуриваюсь.

* * *

В связи с эпидемией коронавируса в Ухрюпинске закрыли новый международный аэропорт и метро.

Ну, как закрыли...

Предвидя за много лет такую ситуацию, даже и не открывали…