2020-05-07T19:01:20+03:00
Политика

Путин и Трамп отметили День Победы

Президенты России и США обсудили коронавирус, нефть и контроль за вооружениями
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.Фото: REUTERS
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Владимир Путин и Дональд Трамп, видимо, договорились общаться не реже одного раза в месяц. В последний раз президенты разговаривали по телефону 12 апреля, а накануне Дня Победы они созвонились еще раз. Собственно, с поздравлений с 75-летием Победы и начался разговор.

Путин «акцентировал историческую значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага». Президент России подчеркнул, что, следуя этим традициям, Россия и США «способны многого добиться в решении острых проблем современности», включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп заявил, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями, чтобы избежать затратной гонки, но только с участием России и Китая.

Президенты обсудили борьбу с пандемией коронавируса и договорились о дальнейшей координации. Трамп даже предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры «отметили своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового соглашения ОПЕК+», которое заработало с 1 мая и уже оказало влияние на стабилизацию нефтяных цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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