Софи Лорен худела и нам велела

Опять садиться на унылую диету из овсянки на воде и чая для похудения? Тоска смертная. И так на самоизоляции радостей мало, хочется хоть какого-то позитива.

И тут на помощь приходит Софи Лорен. Честно говоря, этот рецепт ее фирменной пасты я уже публиковал, но это тот случай, когда не грех и повторить. Ибо время самое подходящее.

Фигуру Софи Лорен вы видели. Нравится? Хотите такую же? Вот и следуйте советам звезды. А она считает лимонную пасту абсолютно диетическим продуктом, помогающим сохранять фигуру и даже сбрасывать вес.

Пасту отвариваем самым обычным способом до состояния альденте. Параллельно готовим соус: в двух столовых ложках сливочного масла обжариваем две измельченные дольки чеснока. Вливаем 50 мл сливок 20-процентной жирности плюс соль, свежемолотый черный перец.

Уже похоже на кошмарный сон диетолога, правда? Так мы в этот соус еще и готовые спагетти сейчас выкладываем. Мало того, снова добавляем сливок. Полное впечатление, что Софи Лорен просто издевается над нами.

Но вот успокаивающая деталь: в пасту надо натереть цедру одного лимона и влить 2 - 3 столовые ложки лимонного сока - в нем, говорят, весь секрет. Тертый пармезан - ну это и так понятно, еще немного черного перца, и уже в тарелке - зеленый базилик. Для пущей красоты можно посыпать остатками цедры.

Вкусно, но все равно как-то подозрительно: неужели поможет? Гоните прочь сомнения, поставьте рядом с тарелкой портрет Софи Лорен и ешьте на здоровье.