Я милого узнаю по анкетке

Дни и ночи проводят они на сайтах знакомств в надежде на то, что если сейчас найти достойную пару, то после победы над коронавирусом первым делом можно будет отправиться на настоящее свидание (ну после парикмахерской, конечно). Всем желаем удачи. Но есть нюансы.

Тревожные звоночки

В анкете всего одна-две фотографии очень статусного привлекательного мужчины. Пару дней вы бурно переписываетесь, у вас эйфория, окружающие звуки сливаются в вальс Мендельсона… Но вдруг герой оставляет телефон своего личного помощника, чтобы тот устроил вам свидание.

Внимание. Нет никакого героя. И личного помощника тоже нет. Это типичный почерк недобросовестного брачного агентства!

Вам предложат приехать и сначала заключить контракт, а потом уже увидеть того персонажа с фотографии. Но вы его не увидите. Потому что его не существует! Вам предложат других кандидатов. Денег еще доплатить придется, скорее всего.

А бывает, что начинают писать актеры, певцы, модели… При этом профиль может быть и без фото. Пишут в рабочее время, свидания назначают в обед. Это женатики. Большинство признаются, что несвободны, если спросить об этом прямо.

Голый торс на фото. Такие красавцы могут прислать фотографию полового органа вместо «привет». Или честно признаться, что мечтают что-нибудь облизать или понюхать. Извращенцы как в жизни встречаются, так и на сайтах, ничего не поделаешь. Понять, простить и заблокировать.

Наконец-то попался с обычной фоткой самого себя, а не звезды или голого торса. Ура? Он словно читает мысли, окружает теплом, заботой и любовью, всем тем, что так ищет женщина в отношениях. Но на свидания не зовет. Если начать настаивать на встрече, то герой найдет миллион причин для отказа или вовсе пропадет. Это заключенные, аферисты. Их главная цель - втереться в доверие через переписку (это они умеют), а дальше начнутся просьбы прислать немного денег, потом еще немного...

Еще один ДЗЫНЬ! Персонаж 24 часа в сутки находится в режиме онлайн. Завсегдатаи. Хобби у людей такое или зависимость. При любых фотографиях, манере общения, описании профиля - он точно не готов уходить с сайта знакомств и знакомиться в реале.

Понять, простить и отпустить!

Видите фото с мамой (да-да, изредка и такое бывает) или просто узнаете из переписки, что мужчине за 30 и он живет с мамой? Поверьте, они уже практически женаты. Мамачо, маменькины сынки - это очень тяжелый диагноз. Не надо рушить семью!

Если в анкете человек хочет договориться на берегу, так сказать, и пишет «с детьми мимо, приезжие мимо, полные мимо», пусть он тоже идет мимо!!!

Если мужчина выставляет фото с фотосессий - с дорогими часами, тачками и прочими атрибутами нереальной крутости, внимание! Богатство может быть взято в аренду. А если оно настоящее - тут вопрос, в порядке ли человек, если прячется за своим статусом. «Привет, меня зовут Женя, я - миллионер». И-и-и?

Действительно богатые люди не кричат о своих доходах на сайтах. Им некогда ходить по фотосессиям, и главное - им ни к чему привлекать падких на деньги девиц.

Свадебные колокола

Нет фото. Не стоит сразу браковать такие анкеты. Это необязательно означает, что человек женат. Просто не хочет лишних разговоров.

Еще бывает, что мужчина только зашел на сайт и не успел выложить фото. Или просто стесняется, тоже не самое плохое качество. Не все же мачо.

Вам написал такой? Попросите прислать фотографию на почту. Задайте прямой вопрос о том, свободен ли он, если сомневаетесь.

Анкета без описания - это тоже необязательно плохо. Возможно, это альфа-самец, пикапер - и они ищут жен, поверьте. Но такие мужчины не для всех. Если у вас есть внутренний стержень, чуть стервозный характер, вы знаете себе цену и быстро сникаете от скуки с положительными спокойными мужчинами- тогда да, этот вариант может вам подойти.

Распознать легко - он старается быстро получить ваш номер и пригласить на реальную встречу. Потому что техники пикапа работают только в условиях живого общения.

Самые обычные фото, без предметов роскоши и голого торса. В переписке спокойный, вежливый, открытый.

Возможно, вам попался жемчуг! Самый настоящий! Мужчина с серьезными намерениями.

Добрый, положительный, спокойный, заботливый. С ним стабильно и хорошо, легко и надежно. Ищет себе жену.

Семьянина не придется постоянно удивлять, переживать, что уведут, придумывать игры и уловки. С ним можно расслабиться и обрести наконец семейное счастье.

Увидели такую анкету? Не стесняйтесь написать первой!