Росстат, итоги апреля: Лимоны подорожали в 2,5 раза, лук - в полтора, а чеснок - на четверть

Росстат опубликовал итоги апреля. Рост цен зашкаливает. Лимоны по сравнению с прошлым апрелем подорожали в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%. Цены выросли и на другие овощи-фрукты: на картофель, морковь, капусту, свеклу, апельсины и яблоки. Больше пришлось платить и за крупы, особенно за гречку — ее стоимость подросла на 12%.

Все это отразилось на инфляции — в годовом выражении она составила 3,1%, в то время как в апреле была еще 2,5%.

- На индекс цен повлиял ажиотажный спрос, наблюдавшийся в середине марта 2020 года, - сказал «КП» Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации клмпаний розничной торговли (АКОРТ). - Кроме того, к росту цен на импортные продукты привело и изменение валютных курсов. В целях обеспечения стабилизации цен АКОРТ и Национальный союз производителей плодов и овощей договорились предпринимать необходимые меры для предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной продукции.

Далеко не всегда дело чисто. Так Федеральная антимонопольная служба заявила, что для роста цен на сахар, лимоны и гречку «нет объективных экономических причин». Ведомство собирается проверить наличие картельного сговора.

ЧТО И КАК ПОДОРОЖАЛО

в апреле-2020 по сравнению с апрелем-2019

Лимоны +150%

Репчатый лук +49,9%

Чеснок +25,7%

Белокочанная капуста +17,1%

Морковь +17,1%

Картофель +16%

Свекла +10,7%

Яблоки +8,8%

Апельсины +8,4%

Гречка +12%

Куриные яйца +7,8%

Сахар-песок +7,1%.

Рис +6,1%

Горох и фасоль +2,9%

Мука пшеничная +3,2%

Источник — Росстат