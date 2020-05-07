Росстат, итоги апреля: Лимоны подорожали в 2,5 раза, лук - в полтора, а чеснок - на четверть
Росстат опубликовал итоги апреля. Рост цен зашкаливает. Лимоны по сравнению с прошлым апрелем подорожали в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%. Цены выросли и на другие овощи-фрукты: на картофель, морковь, капусту, свеклу, апельсины и яблоки. Больше пришлось платить и за крупы, особенно за гречку — ее стоимость подросла на 12%.
Все это отразилось на инфляции — в годовом выражении она составила 3,1%, в то время как в апреле была еще 2,5%.
- На индекс цен повлиял ажиотажный спрос, наблюдавшийся в середине марта 2020 года, - сказал «КП» Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации клмпаний розничной торговли (АКОРТ). - Кроме того, к росту цен на импортные продукты привело и изменение валютных курсов. В целях обеспечения стабилизации цен АКОРТ и Национальный союз производителей плодов и овощей договорились предпринимать необходимые меры для предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной продукции.
Далеко не всегда дело чисто. Так Федеральная антимонопольная служба заявила, что для роста цен на сахар, лимоны и гречку «нет объективных экономических причин». Ведомство собирается проверить наличие картельного сговора.
ЧТО И КАК ПОДОРОЖАЛО
в апреле-2020 по сравнению с апрелем-2019
Лимоны +150%
Репчатый лук +49,9%
Чеснок +25,7%
Белокочанная капуста +17,1%
Морковь +17,1%
Картофель +16%
Свекла +10,7%
Яблоки +8,8%
Апельсины +8,4%
Гречка +12%
Куриные яйца +7,8%
Сахар-песок +7,1%.
Рис +6,1%
Горох и фасоль +2,9%
Мука пшеничная +3,2%
Источник — Росстат
ИСТОЧНИК KP.RU