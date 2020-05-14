В Приамурье в два раза увеличилась численность дальневосточного аиста

В заказниках Амурской области за последние два года более чем в два раза увеличилась численность редкого черноклювого аиста. «Краснокнижных» пернатых весной совместно подсчитали экологи-общественники и сотрудники ГБУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».

Как удалось установить экологам, в настоящее время Амурский заказник облюбовали 41 пара дальневосточного аиста (17 в 2018 году), в Муравьевском заказнике «остановились» 20 пар (14 в 2018 году), в Березовском заказнике найдено 25 пар (11 в 2018 году).

-За два года количество пернатых семей, постоянно живущих в трех наиболее подходящих для данных птиц заказниках, увеличилось более чем в два раза - с 42 в 2018 году до 86 по данным последних учетов, - говорится в сообщении дирекции.

По мнению орнитологов, если сезон сложится удачно, к осени можно ожидать настоящий «бэби-бум». Большинство семейств в этом году установили демографические рекорды, самым «модным» стало иметь четырех птенцов - именно такое количество яиц обнаружили в гнездах специалисты.

-На территориях Амурского, Муравьевского и Березовского заказников практически идеальные условия для дальневосточного аиста. Здесь удачный ландшафт и богатая кормовая база, - отметил начальник отдела дирекции Дмитрий Худолеев.

Единственная проблема, с которой в Приамурье всерьез сталкивались аисты - жилищная. На юге области из-за регулярных пожаров практически не осталось больших деревьев с раскидистой кроной, способных удержать достаточно объемное гнездо аиста.

- Однако, этой проблемой мы совместно с экологами занимаемся не первый год. На территориях заказников под аистиные нужды постоянно устанавливаются все новые и новые опоры, а также производится опиловка деревьев. А уже построенные и заселенные гнезда обязательно защищаем от сезонных пожаров, - добавил эколог.

Дальневосточный белый аист, он же черноклювый или китайский аист - одна из редчайших птиц Дальнего Востока. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России и международного союза охраны природы.

Дальневосточный аист похож на обычного белого аиста окрасом, однако немного крупнее, имеет более мощный клюв чёрного цвета, ноги имеют более яркий красный цвет. Практически весь ареал дальневосточного аиста приходится на территорию России. Птица гнездится на Дальнем Востоке, а именно в Приамурье и Приморье, в бассейне рек Амур, Зея, Уссури, а также на севере Кореи и северо-востоке Китая и в Монголии.