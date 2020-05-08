Театр на удаленке: каждый день простоя губителен

Состоялась онлайн-сессия «Театр на „удаленке“. Индустрия развлечений времен коронавируса». Российские режиссеры, продюсеры и театральные деятели впервые встретились на площадке Фонда Росконгресс в формате видеоконференции, чтобы оценить состояние, меры поддержки и перспективы сферы культуры.

Участники онлайн-сессии обсудили работу учреждений культуры и артистов в условиях новой реальности, объяснили почему «цифра» не способна заменить общение артиста и зрителя, выразили надежду на скорейшее возвращение к полноценному «живому» формату работы. Во время дискуссии эксперты оценили качество трансляций театральных и концертных постановок, а также рассмотрели вопрос авторского права в сети.

Ключевой вопрос повестки встречи – финансовые риски учреждений культуры в эпоху пандемии и какие шаги можно предпринять для выживания в офлайн. По оценкам Минкульта, не менее 100 миллионов рублей потеряют крупные театры в период самоизоляции — зрители сдают билеты на несостоявшиеся спектакли, места на летние постановки «впрок» никто не выкупает. В этих условиях Министерство культуры прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, однако далеко не все игроки рынка смогут ими воспользоваться. С какими рисками и проблемами сегодня столкнулись организаторы досуговых мероприятий? Когда по прогнозам участников откроются двери театра и состоятся первые фестивали? Почему возраст билетов – путь к банкротству для многих? Как сегодня зритель может помочь своему любимому театру?

Трансляция доступна на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт, YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», группа в Facebook.