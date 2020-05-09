Начало войны глазами журналистов и фотокоров «Комсомольской правды»

К октябрю 1941 года в редакции осталось всего десять человек (из них шесть журналистов).

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар.Фото: Архив "КП"

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар уехал на фронт 21 июля 1941 года.

8 августа в газете появился его первый очерк «У переправы», затем «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты»…

После окружения в сентябре 1941-го частей Юго-Западного фронта в районе Умань - Киев Аркадий Петрович попал в партизанский отряд Горелова, где служил пулеметчиком. При этом он продолжал отправлять очерки в «Комсомолку».

А 26 октября 1941 года недалеко от села Леплява Каневского района Черкасской области Аркадий Гайдар погиб от пули фашистов.

«Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...»

1941. Евгений ХАЛДЕЙ/ТАСС/globallookpress.com

22 июня 1941 года, г. Москва, ул. 25 Октября (сейчас - Никольская). Горожане впервые слышат официальное заявление по уличному радио о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Фотографию сделал фотокорреспондент «КП» Иван Шагин, который пройдет всю Великую Отечественную и в 1945-м сделает по признанию экспертов лучший снимок войны - штурм Рейхстага.

Июль 1941 года. Москвичи осматривают сбитый немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88A–5. Фото: Иван Шагин.

Июль 1941 года. Москвичи осматривают сбитый немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88A–5, выставленный на обозрение на площади Революции. «Фашист» совершал разведывательный вылет в район Москва - Калуга и 5 июля 1941 года около Истры был сбит летчиками 3-го истребительного авиакорпуса. Самолет перевезли в столицу, чтобы каждый понял, что немец будет бит. Фото Ивана ШАГИНА («КП»).

1942. Фото: Евгений Подшивалов.

Фронтовой фотокор «Комсомолки» Евгений ПОДШИВАЛОВ, как и Иван Шагин, прошел плечом к плечу с солдатами и полководцами от волги до одера 1942 год. Отражение атаки советскими войсками под Харьковом. В своем дневнике Евгений Пошивалов сделал в тот день запись: «Началось наше наступление на Харьков. Нахожусь в танковой бригаде в районе Старый Салтов. В 7 часов пошла наша авиация, которая весь день действовала очень активно, а вместе с ней и наша пехота. Направляюсь со связным в стрелковый полк. Попадаем на минное поле. Здесь на противотанковых минах подорвались наши четыре танка и до тридцати бойцов. Похороны, короткий митинг. Всюду валяются битые фрицы. Идем по гусеничной колее танка, так как кругом минировано…»

Дневник Евгения Подшивалова.

Фронтовой дневник

Сегодня осталось совсем немного тех, кто видел Великую Отечественную войну собственными глазами, участвовал в битвах, трудился в тылу. Фотографии, дневники, репортажи помогают новому поколению понять, что происходило в те страшные годы. Евгений Подшивалов на войне также вел дневник. Фотоархив и записи сберег его сын.

Орден Отечественной войны II степени.

ДОКУМЕНТЫ

26 мая 1945 года за особые заслуги в годы Великой Отечественной войны «Комсомольская правда» была награждена орденом Отечественной войны II степени. Это военный орден СССР, которым награждались лица, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество.

Однако в военные годы эта награда вручалась также и оборонным предприятиям, городам и селам, организациям, а также газетам. Всего три издания Советского Союза удостоились за годы войны этой награды.

Зоя Космодемьянская. Фото: Сергей СТРУННИКОВ/ru.wikipedia.org

ТАНЯ. ЗОЯ

24 января 1942 года. Пронзительный кадр фотокора газеты «Правда» Сергея Струнникова.

29 ноября 1941 года у деревни Петрищево близ города Вереи героически погибла 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская. Подвиг московской десятиклассницы стал легендой.

После освобождения деревни в Петрищево прибыли репортеры двух газет. Спасибо местным жителям, разыскали среди кустов занесенную снегом могилу. То, что увидели, потрясло всех. В тонкую шею юной девушки врезалась веревка. Разметались густые темные волосы. Лицо красивое, не искаженное предсмертной гримасой. Промерзшее тело, прикрытое изодранной кофтой, изувечено чем-то острым… штыком, что ли.

27 января 1942 года сразу и в «Правде», и в «Комсомольской правде» появились очерки Петра Лидова и Сергея Любимова - о партизанке, назвавшейся фашистам Таней, - со снимком Сергея Струнникова.

Сразу после публикации в Тимирязевский райком комсомола Москвы пришел взволнованный паренек, назвавшийся Шурой Космодемьянским. Он утверждал, что на снимке его сестра - Зоя! В «Комсомольскую правду» явилась целая делегация, человек пять. Они сообщили: девушка со снимка - та, что на снегу и с петлей на горле , - их одноклассница из 201-й школы Зоя Космодемьянская. Надо было как-то сообщить ужасную трагическую весть матери Зои... Все пошли к ней.

19 февраля в «КП» вышла статья с призывом от мамы Зои Космодемьянской: «Отомстите за мою дочь!»

Январь 1942-го. Советские артиллеристы выдвигают на позицию 45-мм противотанковую пушку 53-К во время Битвы под Москвой. Фото: Иван Шагин.

С «Лейкой» и блокнотом

Военный корреспондент «КП» Юрий ЖУКОВ: Я чувствовал огромную ответственность за свое слово

Юрий Жуков в 1941 - 1945 годах отвечал в «КП» за связь со всеми фронтовыми журналистами газеты. Мы приводим выдержки из интервью с ним, которое записала в 1977 году наша коллега Наталья Демченко.

«Летом 1941-го в редакции «Комсомольской правды» было создано только два отдела - фронта и тыла. Все было подчинено военному времени. Мне поручили возглавить отдел фронта, через который держали связь с газетой все наши военные корреспонденты. Особенно трудно было работать в редакции, когда фронт вплотную приблизился к Москве... Мы все ночевали в редакции. В окнах выбиты авиаударами стекла, на подоконниках лед».

«Наши корреспонденты выезжали на фронт, несли службу противовоздушной обороны, заботились о заболевших товарищах, встречались с фронтовиками, организовывали в холодном Голубом зале редакции свои первые «четверги». (С тех пор и пошла традиция приглашать в редакцию «Комсомолки» известных людей страны. - Ред.)

Фрагмент из репортажа Юрия Жукова «Удар» (16 июля 1942-го):

«Этот бой был за лес: немцев выживали из укрепления, и что осталось в лесу после боя: на сочной примятой траве - обрывки берлинских газет. Рассыпаны узкогорлые немецкие патроны. Обглоданные гусеницами танков деревья плачут последними соками. В этом красивом уголке идут кровопролитные бои. Одна из танковых частей стальной стеной преградила путь немцам. Эту стену не в силах пробить враг, потому что он не нашел еще такого оружия, которое смогло убить в советском человеке мужество».

Первый год войны, когда фашисты рвались к Москве, работа на Брянском фронте, непосредственно в действующих частях были важными этапами в военной биографии корреспондента. Они закалили Юрия Жукова, подготовили к новым трудным испытаниям - боям на Курской дуге.

Обелиск в память о коллегах.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОБЕЛИСК В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГАХ

Обелиск-стела работы Эрнста Неизвестного с именами 16 журналистов «Комсомольской правды», погибших в годы Великой Отечественной войны, установлен в редакции «Комсомолки» в 1968 году. На открытии стелы лично присутствовал маршал Конев - он командовал 4-м Украинским фронтом, на котором воевал Эрнст Неизвестный. Будущий скульптор на фронт попал юношей в 1942-м. 2 мая 1945 года лейтенант Неизвестный бросился в атаку, увлекая за собой взвод, убил 15 фашистов, был очень тяжело ранен, получив травму позвоночника. Его даже сочли мертвым, посмертно наградили орденом Красной Звезды. Но он вернулся к жизни.

ЦИФРА

38 раз редакция отправляла своих сотрудников на фронт и в тыл для организации специальных выпусков газеты. С 1942 года выездные редакции «КП» стали постоянными. Только в Сталинграде было выпущено 230 спецномеров газеты!

НАШ АРХИВ

101 сотрудник «Комсомольской правды» за 1941 - 1945 годы неоднократно выезжал к линии фронта, чтобы сделать обзоры в газету.

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