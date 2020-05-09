Годовалым дайте тесто, с шестилетками устройте караоке: чем еще занять дошколят на карантине

На втором месяце карантина устали все — и родители (особенно работающие из дома), и дети. Но больше всех устали семьи с дошколятами, которым еще сложно понять, почему их не выпускают из дома и мир вдруг сжался до размера квартиры. День такой семьи обычно напоминает поле боя, где разбросаны не только игрушки, но и вещи из шкафов и шкафчиков. Как попытаться отвлечь ребенка от разрушения квартиры и психики родителей, подсказывает Анна Быкова, детский психолог, педагог, арт-терапевт, автор популярного паблика «Ленивая мама”.

1-2 года: все предметы хороши

Для этого возраста характерно познание окружающего мира через чувственный опыт. Любой предмет для них обладает развивающим потенциалом. Исследуется цвет, размер и другие характеристики. Какой это предмет? Тяжелый или лёгкий? Гладкий или шершавый? Твердый или мягкий? Теплый или холодный? Как он звучит? Что можно с ним делать? Игрушкой становится любой предмет в зоне видимости. Поэтому убираем то, что категорически нельзя дать малышу, и позволяем знакомиться со свойствами всех остальных предметов.

* Стучать половником по крышке кастрюли и поверхности стола, развивая фонематический слух. Звук будет разный. И можно выстукивать разный ритм.

* Можно комкать бумагу и бросать ее в корзину для бумаг, развивая меткость.

* Можно месить с мамой тесто. Подойдет любое: дрожжевое, пресное, соленое. Потому что здесь главное процесс, способствующий сенсомоторному развитию.

* Можно раскладывать крупные фасолины по выложенным в ряд крышечкам. По одной фасолине на крышку, по две. Пересыпать чайной ложкой гречку из одной емкости в другую. Прятать в банке с крупой маленький предмет и находить его на ощупь.

*Разматывать и сматывать туалетную бумагу. Рвать на мелкие клочки, делая «снег», параллельно развивая мелкую моторику, а потом укрощать веник с совком для развития крупной.

3-4 года: период для творчества

Игра рождается буквально из мусора. Из лоскутов и ниток накрутили куколок. Из пустых коробок соорудили для них дом и мебель. Из пластилина налепили посуду. Это промышленные игрушки в большинстве своем имеют ограниченный функционал, а применение пластилина, скотча, палок, шишек, коробок – безгранично. Старый одинокий носок может превратиться в перчаточную куклу, если мама пришьёт глазки-пуговицы. Несколько носок и перчаток – и вот уже готов кукольный театр.

Потом можно сделать теневой театр, нарисовав силуэты персонажей на картоне, вырезав их и приклеив на деревянные шпажки. Для показа теневого театра понадобится светлый экран (подойдет натянутая однотонная простынь или скатерть) и настольная лампа. Сюжет сказки может рождаться непосредственно в процессе показа. Даже если ребёнок еще плохо говорит, сыграть спектакль он сможет. Самое главное, чтобы были аплодисменты благодарных зрителей.

5-6 лет: расцвет сюжетно-ролевой игры

Со взрослыми дошколятами уже пора решать обычные повседневные дела. Но и их можно сделать интересной игрой, если перенести в необычные условия. Например, завтрак устроить не за столом, а на полу в комнате, назвав это «пикником». И фантазировать на тему где вы сейчас и что вокруг вас. А в обед «пойти в кафе». Пусть дети нарисуют меню, и кто-то сыграет роль официанта.

Скучаете по возможности сходить в кинотеатр или на караоке-вечеринку? Устройте эти развлечения дома. Не просто посмотрите всей семьей фильм, а обставьте процесс атрибутами кинотеатра, предложив детям выбрать фильмы, нарисовать афиши и билеты. Можно сделать попкорн, чипсы или их аналоги из продуктов, которые есть в наличии.

Можно таким образом играть в фитнес-центр, театр, художественную галерею, рок-концерт. Можно даже пойти в поход, не покидая квартиры. Например, соорудив палатку из стульев и покрывал посреди комнаты, реку из голубого пледа и костер из красной блузки.

Главное — спокойствие! Скоро карантин закончится и жизнь вернется в прежнее русло.

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