Никакой пластики, фотошопа и бла-бла-бла: секреты молодости Вербицкой, Судзиловской и Веры Вонг, которая в 70 лет выглядит на 30

"Хорошая генетика", "позитивный настрой и никакой зависти", "выкинуть весы и радоваться жизни" - что только не придумают звезды, чтобы сохранить в секрете рецепты своей молодости и красоты. Оно и понятно: зачастую эти тайные знания стоят баснословных денег, являются экспериментальными методами или сводятся к банальной пластике и уколам красоты.

И все же на карантине знаменитости решили раскрыть некоторые из своих процедур, помогающих оставаться в тонусе. Предупреждаем: кому-то из вас эти рецепты покажутся скучными и невыполнимыми, но чтобы похудеть и приобрести цветущий вид, придется попахать...

Лариса Вербицкая, телеведущая, 60 лет

Рост 170 см, вес 50-54 кг

Лариса Вербицкая на карантине ограничивает себя в питании. Ее дневной рацион - всего 1000 калорий в день - это в 2-2,5 раза меньше средних показателей взрослого человека и на 20% меньше, чем в обычный день телеведущей.

- Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни, - обратилась к подписчикам в Инстаграме моложавая красавица Вербицкая. - Генетика, широкая кость - хорошая отговорка только для девочек до 12 лет. Девиз "главное не есть" приводит к набору веса. Главное - баланс калорий, белков, жиров, углеводов. На мой взгляд, прием 1200 калорий в день оптимально, а сейчас и 1000 калорий будет достаточно. Запомните, если у диеты есть название, она скорее всего не работает. Худеть локально, частями невозможно! Нет, живот отдельно не похудеет - я пробовала. Сколько прицельно на пресс не работай, результат не радует.

Олеся Судзиловская, актриса, 45 лет

Рост 169 см, вес 59 кг

Гордость актрисы - ее неувядающее лицо. В свои 45 всегда свежая блондинка Судзиловская выглядит ровесницей 30-летних девчонок. При этом звезда гордится тем, что не ложилась под нож пластического хирурга. А вот походы к косметологам для нее - занятие первостепенной важности. По словам Олеси, чтобы лицо долго оставалось молодым, не обязательно обкалывать его инъекциями ботокса - достаточно старой-доброй гимнастики. Например, от лучиков-морщин возле глаз.

- Делюсь с вами полезным упражнением по совету моего косметолога, выполнить которое я смогла далеко не с первой попытки, - рассказала Судзиловская в соцсетях. - Итак, поочередно, не жмурясь, так, чтобы ни один мускул, кроме век, не дрогнул, и лицо оставалось в покое, медленно закрываем и открываем каждый глаз попеременно. Начинаем выполнять упражнение с 10 раз каждый день, увеличивая по желанию количество таких морганий.

Анастасия Стежко, актриса, 30 лет

Рост 176 см, вес 60 кг

nastya_stezhko Многие меня спрашивают насчёт того, как замотивировать себя на похудение, как я поддерживала форму до беременности, каким было мое питание

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки", которая на днях стала мамой, ответила на вопросы поклонников о поддержании формы. Актриса призналась, что перепробовала самые разные диеты - и кето, и палео, и вегетарианство, и интервальное голодание, и банальный подсчет калорий... ‍

- К чему я пришла: мне больше всего подходит просто сбалансированный рацион - побольше овощей и зелени, птица, рыба, морепродукты. Редко - красное мясо, сложные углеводы в виде пасты и других круп, - раскрыла секрет питания стройная Стежко. - Люблю и выпечку, и сладкое, но стараюсь просто не есть их на ночь. А вот круассаны по утрам частенько могу навернуть с кофейком.

По словам актрисы, она всегда много занималась спортом - фитнес, бег, йога - и старалась как можно больше ходить пешком.

- Соответственно, когда я понимаю, что круассанчик был лишним, я просто чуть больше занимаюсь спортом. И я не открою ни для кого Америку, но правило "не есть после 6 вечера" работает прекрасно! И если накануне важных съемок мне нужно быстро прийти в форму, то я просто каждый день занимаюсь спортом - часовой бег или силовая тренировка - и не ем после 18.00. Вот и весь секрет, - рассказала Анастасия известную всем (но мало кем реализуемую) истину.

Мария Ивакова, модель и телеведущая, 33 года

Рост 166 см, вес 49 кг

maria_ivakova Мария Ивакова

maria_ivakova Спасибо за вашу поддержку

Звезда с ангельской внешностью, которая на днях заразилась коронавирусом и к счастью, переносит его достаточно легко, объяснила, что помогает ей хорошо выглядеть. Пока в силу возраста морщины ее не слишком-то беспокоят, да и вес из-за природной хрупкости не стремится вверх.

- Пары лишних килограммов у меня не бывает, потому что я не взвешиваюсь, - легкомысленно призналась Ивакова. - Но я слежу за питанием, чтобы хорошо выглядеть в кадре, так как камера прибавляет вес. А главное - я не употребляю алкоголь, поэтому у меня нет припухлостей и отеков.

Популярными бьюти-процедурами, которыми сейчас увлекаются многие девушки, Мария не пользуется - боится, что лицо перекосит или парализует, как у "полумертвой застывшей принцессы".

- Единственное, что я делаю, - массаж лица, который улучшает кровоток и разгоняет лимфу, - поделилась Ивакова рецептом, который кажется простым только тем, кто никогда не пробовал это выполнить.

Дженнифер Лопес, певица и актриса, 50 лет

Рост 164 см, вес 55-59 кг

jlo Mother Earth .... Be conscious of how you treat her.

jlo 2 days #JLoJenniferLopez @DSW

Секрет роскошной фигуры одной из самых привлекательных женщин планеты раскрыл ее личный повар Кельвин Фернандес. Что самое приятное - рацион звезды доступен буквально каждому.

- Раньше я не представлял, как можно есть овощи на завтрак. Оказывается, можно! Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. Она вообще старается каждый день есть одно и то же, - сообщил Фернандес.

Когда Лопес готовилась к выступлению на Суперкубке Америки, она попросила повара сократить привычное количество сахара и углеводов. Кроме того, красотка Дженнифер фанатично тренируется - каждый день по часу.

Вера Вонг, модельер свадебных платьев, 70 лет

Рост 161 см, вес 45-49 кг

Вера Вонг - настоящая свадебная легенда, в нарядах которой выходили замуж первые красавицы Голливуда: Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, а также Виктория Бекхэм и еще целая плеяда мировых знаменитостей. В фильме "Война невест" героиня Кейт Хадсон произнесла знаменитую фразу: "Платья Веры Вонг не подгоняют под фигуру, это себя подгоняют под ее платья".

Невероятно, но в июне дизайнер отпразднует свой 71-й день рождения. При этом Вера не меняется уже последние лет... 40! И в чем ее секрет, признаваться не спешит. О пластических операциях звезды свадебной моды ничего не известно, хотя эксперты их не исключают. Между тем, Вонг не чурается самых простых приемов: молодежные наряды, длинные волосы и большие очки, скрывающие половину лица. Да и как говорили наши бабушки, "маленькая собачка - до старости щенок". Это миниатюрная от природы китаянка, которая с детства профессионально занималась фигурным катанием, выучила на зубок. Главной целью Вонг в сохранении молодости и красоты стало поддержание суперстройной фигуры.

Свое питание Вера еще несколько десятилетий назад доверила известному японскому врачу Хироми Шинья. Этот хирург, практикующий операции на кишечнике, изобрел собственную систему питания. Она доступна каждому - Шинья изложил свои принципе в книге "О вреде "здорового питания", или как дожить до 100 лет, не болея".

Кроме того, для сохранения молодости кожи королева свадебных платьев выработала свой рецепт - они никогда не загорает.

- Забавно, но я не из тех, кого вы запросто встретите на пляже. Спросите любого, кто путешествует со мной. Я всегда предпочитаю многослойные наряды и напоминаю сама себе Лоуренса Аравийского!, - единственный раз поделилась своим секретом в интервью всегда закрытая Вера Вонг.