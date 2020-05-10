Число заболевших коронавирусом в России на 10 мая 2020 составляет 198 676

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 10 мая 2020 года в нашей стране составляет 198 676 случаев болезни. За последний день было выявлено 10 817 новых случаев. Это средний показатель последних дней. Вирус был обнаружен в 84 российских регионах. 4 399 человека, или же 40,7% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (104189), Московская область (19425) и Санкт-Петербург (6690). За ними идут Нижегородская область (4180), республика Дагестан (2560), Мурманская область (2340), Краснодарский край (1830), Тульская область (1706), Свердловская область (1705), Ростовская (1674), Калужская область (1641), республика Татарстан (1586), Брянская область (1537), республика Северная Осетия - Алания (1505), республика Башкортостан (1416), Курская область (1339), Тамбовская область (1221), Кабардино-Балкарская республика (1168), республика Мордовия (1102). В остальных регионах - менее 1100 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 31 916 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 1 827 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1827 человек, из которых 104 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 5,2 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.