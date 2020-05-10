2020-05-10T15:01:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Геннадий Онищенко: проявите уважение к ветеранам – не заражайте их коронавирусом

Бывший главсанврач, а ныне депутат Госдумы, в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову призвал молодежь соблюдать режим самоизоляции
Александр ГАМОВ@gamov1
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий ОнищенкоБывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко побеседовал с обозревателем "КП" Александром Гамовым на тему необходимости соблюдения режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

- Геннадий Григорьевич, в последние дни специалисты обсуждают коэффициент распространения коронавируса в России, который снизился до минимума - 1,06... Говорят, что для первого этапа снятия ограничений по самоизоляции, коэффициент должен быть менее 1. То есть, получается, что мы - вот-вот инфекцию победим.

- Я бы не спешил с криками «ура».

- Вы же сами утверждали, что вирус выдыхается...

- Но исполнение режима самоизоляции и ограничения, безусловно, оставляет желать лучшего. Не срабатывает ни запугивание последствиями, ни страшилки в виде арестов и штрафов.

- Задержаний, скажем так.

- Я прихожу к мысли, уверен, что я прав, что такая специфическая избирательность коронавируса, (избирательность вообще свойственна всем инфекциям), в данном случае по отношению к старшей возрастной когорте, а это люди 70 лет и старше, - для нашего российского общества испытание.

Геннадий Онищенко: «Для победы над инфекцией осталось совсем немного. Если молодёжь не будет заражать стариков...»

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Оно выявляет истинное наше отношение к поколению ветеранов Великой отечественной войны и послевоенных лет.

Да, по всем теле- и радиопрограммам идут достаточно качественные передачи, где высказывается почтение, восхищение, воздается дань этим людям, перенесшим нечеловеческие страдания и превышающие все разумные человеческие возможности испытания, которые выпали на их долю.

Но, одновременно, более молодое поколение, которое уверовало в то, что коронавирус для них - легкое или вообще бессимптомное заболевание, сегодня, прежде всего, в Москве, демонстрирует абсолютно безразличное отношение к судьбам пожилых людей. В числе которых, между прочим, их собственные мамы-папы, бабушки-дедушки.

Нарушая режим изоляции, разносят заразу, принося ее в том числе и к себе домой. С высочайшей степенью вероятности можно говорить, что старшее поколение заболеет. Заболеет тяжело...

Мы должны сегодня, наконец, понять всю ту реальную опасность, которую наши пожилые люди обошли в Великую Отечественную, в тяжелые послевоенные годы и которая их сегодня настигнет (вполне может так случиться), благодаря, я бы сказал, фарисейству, которое многие из сограждан сегодня демонстрируют.

- Иными словами, молодежи надо не бравировать своей смелостью, нарушая режим, а подумать о стариках?

- Да, и это - главная возможность продемонстрировать уважение к старшему поколению, воздать ему должное. То есть, выполнить все те обязательства, которые на нас возложены.

Мы можем и должны работать. Но при этом - соблюдать все требования безопасности, а не просто заниматься вот такой фрондой.

Тем более, что совсем немного осталось сделать для того, чтобы остановить распространение в нашей стране этой инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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