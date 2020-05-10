«Лучше убей меня!»: мать расстрелянного любовником москвича пыталась его спасти

История со стрельбой в подъезде жилого дома на улице Митина обрастает подробностями, которые не назовешь стандартными. Напомним, около полудня в воскресенье, 10 мая, в квартиру 24-летнего москвича Валерия* заглянул его друг, как выяснилось позже, очень близкий друг, 26-летний Артур*. Соседи слышали крики, а потом и стрельбу. Оказалось, что Артур прихватил с собой пистолет и, скорее всего, он заранее планировал преступление. На лестничной клетке он несколько раз выстрелил в Валерия. Защитить его пыталась и мать и отец. Оба родителя в этот момент были дома.

- Мать первой выскочила на лестничную клетку к сыну. Я слышала ее крики : «лучше убей меня». Она пыталась сына защитить. Но в этот момент он уже лежал весь в крови. Этот зверюга выстрели ему грудь раза три точно. Топом и в маму пальнул. Отец вышел на площадку через несколько секунд. В руках у отца был нож. Он несколько раз его ударил им стрелка и в этот момент он пустил себе пулю в грудь. Я смотрела за этим всем в глазок двери и, конечно, вызвала полицию, - рассказала «КП» очевидец Ольга.

От полученных ранений Валерий умер на месте. Его мама Галина* и сам стрелок Артур в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Оба сейчас в реанимации . По одной из версий, конфликт двух друзей спровоцировала именно Галина.

- Погибший и его друг около полугода были в близких интимных отношениях. Свою связь они скрывали от родителей и друзей. Но за несколько дней до случившегося мама погибшего узнала правду. В телефоне сына она нашла интимные фотографии его друга и стала шантажировать любовника сына. Она требовала, чтобы они прекратили отношения , а в противном случае грозилась выложить снимки в социальные сети, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Соседи до сих пор не верят, что такое могло случиться в этой семье. О том, что погибший сосед не традиционной ориентации до случившегося никто даже не подозревал.

- Он спортивный парень, красавец. Работал тренером по дзюдо. Я сейчас в ужасе, ведь он мальчишек тренировал, с такой не нормальной ориентацией. Но никто и подумать такое о нем не мог. Я была уверена, что по нему сохнут девушки. Правда, честно скажу, что ни разу его в компании женского пола не видела. А вот этот стрелок часто бывал у них в гостях. Но никто ничего такого не подозревал. На вид они обычные парни, - рассказал соседка семьи Ольга.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 222 УК РФ «Незаконное приобретение оружия», - сообщила «КП» Юлия Иванов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. – Подозреваемый госпитализирован.

*Имена изменены.