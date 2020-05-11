2020-05-11T12:00:16+03:00
Происшествия

В Москве ошалевший таксист выехал на тротуар и снес фонарный столб

Безумный маневр записала камера фиксации нарушений [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Момент, когда такси, выехав на тротуар, врезается в светофор, попало на видео.Момент, когда такси, выехав на тротуар, врезается в светофор, попало на видео.Фото: Кадр видео
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Кажется, это видео можно пересматривать бесконечно. Но понять, что же толкнуло водителя на такой безумный маневр все-рано не удастся. Логике это не поддается. Сама же видеозапись стала последним, что сняла городская камера, установленная на столбе, который и остановил бешеную иномарку.

Произошло все в седьмом часу вечера в Юрьевском переулке на юго-востоке Москвы в воскресенье, 10 мая. На большой скорости водитель такси выехал на тротуар и буквально снес сначала светофор, а потом и фонарный столб. На нем и была закреплена камера, которая сделала запись.От удара прибор рухнул вниз. Но видео все равно сохранилось.

Сам водитель отделался парой переломов, пассажира в салоне в момент ДТП не было.

- Как правило, такие дикие маневры бывают в тот момент, когда водителю стало плохо за рулем. Сердечный приступ, например. Но не в этом случае, - рассказал «КП» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.

Правоохранители зафиксировали ДТП. Но помимо ремонта собственной машины, бомбиле придется компенсировать городу затраты на новый светофор, камеру.

- Как правило, в таких случаях мы обращаемся в суд с целью компенсации ущерба, - прокомментировали в ЦОДД.

Такое влетит в копеечку. По самым скромным подсчетам, новый светофор и камера могут обойтись таксисту в полмиллиона рублей.

В Москве ошалевший таксист выехал на тротуар и снес светофор и фонарный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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