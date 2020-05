«Хромая дама»: как гестапо охотилось за самой опасной разведчицей Второй мировой войны

Рейтинг книжных бестселлеров в США десятилетиями не менялся: на его вершине всегда были мемуары политиков и звезд эстрады, новинки, вышедшие из-под пера писателей, ставших классиками при жизни, детективы, документальные расследования…

Но за каких-то пару месяцев карантина предпочтения читателей резко изменились. Практически все позиции последних недель в нем занимают произведения, связанные с историей. Включая историю Второй мировой войны.Издатели не прогадали, представив в конце марта новую книгу британки Сони Пурнелл. Журналист и писатель, она сделала себе имя, став биографом британского премьера Бориса Джонсона и написав о нем в 2012 году книгу Just Boris. Чуть позже свет увидела еще одна работа Сони – биография жены Уинстона Черчилля, Клементины.

Сегодня новая книга Пурнелл A Woman of No Importance: The Untold Story of Virginia Hall, WWII’s Most Dangerous Spy бьет рекорды продаж и в Великобритании, и в США. На русский язык она пока не переведена. С оригинала название переводится как «Не важная женщина: не рассказанная история Вирджинии Холл, самой опасной шпионки Второй мировой войны».

Вирджиния Холл – не вымышленный персонаж. Она существовала в реальности. Американка по рождению, она полюбила всей душой все французское. И решила получить высшее образование где-нибудь в Европе. Каким-то образом нужно было зарабатывать на учебу, и Вирджиния устроилась на работу в американское посольство в Варшаве. Затем судьба забросила ее в турецкий Измир, а потом в Венецию и Таллинн. Профессиональным дипломатом она не стала, женщин в те времена на работу в Госдеп не брали. Кстати, Вирджиния была калекой: в Турции она отправилась на охоту, споткнулась и случайно выстрелила себе в ногу. Конечность пришлось ампутировать. Всю оставшуюся жизнь Холл ходила при помощи протеза, пишет The Irish Times

Начало Второй мировой застало 34-летнюю Вирджинию во Франции. Повстречавшийся ей случайно офицер британской разведки настолько впечатлился ее харизмой, что предпринял все усилия для того, чтобы Холл стала агентом британской разведки на территории оккупированной фашистами Франции.

В 1942 году гестапо разослало по всем своим подразделениям срочную шифрограмму: «Хромая дама – самая опасная из всех шпионов союзников. Мы должны найти и уничтожить ее». Везде висели плакаты с ее изображением, за голову шпионки фашисты обещали высокую награду. Но Холл удалось продержаться в тылу врага очень долго и ни разу не попасться.

Ее интуиция, умение перевоплощаться сделали ее одним из самых успешных разведчиков антифашистской коалиции Второй мировой. И автор книги, получившая доступ к секретным архивам британской разведки, рассказывает захватывающую историю о том, как яростное упорство одной женщины помогло выиграть страшную войну.

Законы жанра заставили Пурнелл поставить точку на том, как после войны союзники удостоили Вирджинию высоких наград. Холл стала единственным гражданским лицом женского пола, кому американцы в годы Второй мировой вручили Крест «За выдающиеся заслуги» - высшую военную награду США.

Возможно, Соня Пурнелл или кто-то еще напишет продолжение истории Вирджинии Холл. Мало кто знает, но сразу после войны Холл стала одной из первых женщин, принятых на работу в ЦРУ США. Где служила почти четверть века в отделе, собиравшем и анализировавшем информацию о СССР. При этом она так яро ненавидела вчерашних союзников, что, по воспоминаниям тогдашнего руководства ЦРУ, коллеги порой не знали, что с ней делать. Ниже - несколько отрывков из книги.

О СЛЕДАХ РАЗВЕДЧИКОВ В АРХИВАХ

Даже сегодня для отслеживания истории Вирджинии Холл потребовалось три года детективной работы: в Национальном лондонском архиве, Музее Сопротивления в Лионе, архивах парижских судов и даже в архиве штаб-квартиры ЦРУ… Были найдены пропавшие документы, и основная часть их как будто существует, но значится в категории «загадочно утраченные»… Увы, разведчики не планировали радовать будущих историков и не оставляли письменных следов о своих операциях. Так что вот и в случае с Вирджинией пришлось играть в кошки-мышки.

О ТАЙНОЙ СТОРОНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

История деятельности разведчиков стран-союзниц – это не отчет военных действий и не анализ форм шпионажа. Это палитра биографий и жизней. В том числе и истории Вирджинии Холл, которая в одиночку действительно помогла переломить ход истории, бросив вызов всем стереотипам, не дожидаясь того, что общество предоставит ей на это шанс.

О КОЛЛАБОРЦИОНИЗМЕ ФРАНЦУЗОВ

Миллионы французов сдались фашистам, лишь немногие вступили в ряды Движения Сопротивления. Французы еще помнили, как пожертвовали треть своих молодых людей в Первой мировой, и нация вдов и сирот не была настроена на кровопролитие.

РАЗВЕДЧИЦА ИЛИ ШПИОН?

До сих пор бушуют споры о женщинах, сражавшихся вместе с мужчинами на линии фронта и в тылу врага. Вирджиния Холл рисковала своей жизнью не для своей страны, но из любви и уважения к свободам другой. Ее цели были благородны: она хотела защищать свободу, а не уничтожать ее. Она не стремилась к славе и почету. Впрочем, история их ей и не дала.

