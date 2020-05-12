Коронавирус в Германии, последние новости на 12 мая 2020: количество заболевших увеличилось после смягчения карантина

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 809 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших в стране по состоянию на 12 мая 2020 года увеличилось до 172576 человек. Еще 104 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 – всего за время борьбы с эпидемией умерли 7661 человек. Выздоровели и отправились домой 145617 жителей Германии (+1217 за прошедшие сутки).

УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА ВРЯД ЛИ БУДЕТ ГОТОВА РАНЕЕ ЛЕТА 2021

Немецкие ученые заявили, что долгожданная вакцина от коронавируса вряд ли будет готова ранее середины 2021 года, и далеко не факт, что она будет эффективна на 100 процентов. Об этом накануне сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

- К сожалению, исследования так устроены, что столь ожидаемый прорыв бывает не всегда. Мы полагаем, что вакцины будут в широком доступе не ранее середины 2021 года, - уточнила Карличек. При этом министр добавила, что, возможно, долгожданная вакцина не будет полностью защищать от заражения, а только от тяжелого течения болезни. Также не исключено, что нужно будет прививку регулярно обновлять.

Также напомним, что Германия одна из первых стран в мире пошла на смягчение жестких карантинных условий, разрешила работать многим магазинам и заниматься спортом на улице и даже объявила о возобновлении футбольного чемпионата, но уже вскоре количество заразившихся коронавирусной инфекцией снова резко начало увеличиваться. Поэтому власти приняли решение возобновить все ограничения, если число инфицированных продолжит увеличиваться.