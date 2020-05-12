Коронавирус в Великобритании, последние новости на 12 мая 2020: власти заявили о введении шкалы коронавирусной угрозы

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных к 12 мая 2020 года достигло 224332 человек. Количество скончавшихся от осложнений COVID-19 постепенно идет на спад: 32141 всего и +211 за последние сутки. Количество выздоровевших также остается на критически низком показателе – всего 1015 жителей Соединенного королевства смогли излечиться от опасного вируса. Таким образом Великобритания по-прежнему остается на 2 месте в мире по числу умерших от коронавируса и всего лишь на 214-м – по числу выздоровлений.

В БРИТАНИИ ВВОДИТСЯ НОВАЯ ШКАЛА КОРОНАВИРУСНОЙ УГРОЗЫ

В правительстве Великобритании решили использовать шкалу коронавирусной угрозы - по ней будет оцениваться эпидемиологическая обстановка в разных регионах, в зависимости от числа заболевших будут приниматься решения об усилении и ослаблении карантинных условий. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра жилищного-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика. Новая шкала будет чем-то напоминать шкалу оценки террористической угрозы, которую уже давно используют в Британии.

— Это прозрачный инструмент, который покажет людям на каком этапе борьбы с коронавирусом мы находимся в данный момент. Сейчас мы находимся на 4 уровне из 5 существующих, и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы вируса до 3 уровня. По мере снижения уровня перед нами будут открываться и новые возможности для восстановления экономики и привычного уклада жизни, - объяснил Роберт Дженрик.