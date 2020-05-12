2020-05-12T14:21:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 12 мая 2020: власти заявили о введении шкалы коронавирусной угрозы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 12 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных к 12 мая 2020 года достигло 224332 человек. Количество скончавшихся от осложнений COVID-19 постепенно идет на спад: 32141 всего и +211 за последние сутки. Количество выздоровевших также остается на критически низком показателе – всего 1015 жителей Соединенного королевства смогли излечиться от опасного вируса. Таким образом Великобритания по-прежнему остается на 2 месте в мире по числу умерших от коронавируса и всего лишь на 214-м – по числу выздоровлений.

В БРИТАНИИ ВВОДИТСЯ НОВАЯ ШКАЛА КОРОНАВИРУСНОЙ УГРОЗЫ

В правительстве Великобритании решили использовать шкалу коронавирусной угрозы - по ней будет оцениваться эпидемиологическая обстановка в разных регионах, в зависимости от числа заболевших будут приниматься решения об усилении и ослаблении карантинных условий. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра жилищного-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика. Новая шкала будет чем-то напоминать шкалу оценки террористической угрозы, которую уже давно используют в Британии.

— Это прозрачный инструмент, который покажет людям на каком этапе борьбы с коронавирусом мы находимся в данный момент. Сейчас мы находимся на 4 уровне из 5 существующих, и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы вируса до 3 уровня. По мере снижения уровня перед нами будут открываться и новые возможности для восстановления экономики и привычного уклада жизни, - объяснил Роберт Дженрик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары