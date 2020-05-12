2020-05-12T16:42:18+03:00
Умные вещи

Пользователи ВКонтакте в период самоизоляции заинтересовались недвижимостью и стали чаще заказывать еду

ВКонтакте рассказала, как изменилось отношение пользователей к товарам в период самоизоляции
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На второй неделе самоизоляции пользователи чаще просматривали товары из категорий «Дом и дача» и «Недвижимость»На второй неделе самоизоляции пользователи чаще просматривали товары из категорий «Дом и дача» и «Недвижимость»Фото: ВКонтакте
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Судя по статистике, люди присматривают недвижимость, обустраивают быт, не перестают заботиться о своём внешнем виде и полноценно питаться, а также радовать детей и домашних животных.

В начале самоизоляции на 86% выросло количество заказов в категории «Продукты питания». Пользователи приобретали в магазинах с доставкой, например, свежие овощи, хлеб, молочные продукты, рыбу и мясо — и проявляли свои кулинарные способности. Но интерес к готовке оказался непродолжительным: уже на второй неделе заметно выросло число покупок в категории «Еда на заказ». Доставку блюд из кафе и ресторанов оформили на 35% больше пользователей, чем на первой неделе изоляции.

Чтобы решать бытовые вопросы, а также удалённо учиться и работать, пользователям нужна соответствующая новая техника. Возможно, именно поэтому на первой неделе изоляции ВКонтакте резко увеличилось количество заказов в категории «Электроника» — на 60% в среднем по России, а в Самаре — на 68%.

Рост показала и категория «Услуги». Заказов в ней стало на 50% больше, чем до нерабочих дней. В эту категорию входит уборка и помощь по хозяйству, удалённая работа и консультации любых специалистов — от бухгалтеров до таргетологов, обучение и развитие, грузоперевозки и курьерская доставка, а также многое другое.

На второй неделе самоизоляции пользователи чаще просматривали товары из категорий «Дом и дача» и «Недвижимость». Похоже, они создавали уют или выбирали, куда перебраться на нерабочие дни. В частности, в Москве интерес к недвижимости вырос на 40%, а в Архангельске к товарам для дома и дачи — на 143%.

Несмотря на то, что выходить из дома нельзя, люди не перестают ухаживать за собой: на второй неделе изоляции стали популярнее категории «Гардероб» и «Красота и здоровье». Также повысился интерес к категориям «Детские товары» и «Домашние питомцы» — видимо, пользователи теперь проводят с детьми и домашними животными больше времени и поэтому подыскивают товары для увлекательного совместного досуга. Товары из этих категорий стали просматривать на 17% чаще.

Ранее ВКонтакте провела исследование и выяснила, что пользователи добавляют в свои вишлисты в разделе «Желания». Оказалось, что в списки желаний попадают антисептики, поездки на море, компьютерные кресла, смартфоны и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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