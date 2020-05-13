2020-05-12T22:55:53+03:00
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Конкурс All About Photo Awards 2020: Все фото мира

На престижном конкурсе All About Photo Awards 2020 большинство призов завоевали снимки о природе
Евгений САЗОНОВ
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«Летающая лягушка Уоллеса» фотографа Чин Леонг Тео. Хотя этому снимку больше подошло бы название «Царевна-лягушка».«Летающая лягушка Уоллеса» фотографа Чин Леонг Тео. Хотя этому снимку больше подошло бы название «Царевна-лягушка».
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All About Photo Awards - это один из престижных и в то же время народных конкурсов, где лучших мастеров фотографии выбирают по гамбургскому счету. Лучший снимок по пойманному моменту, качеству, композиции? Значит, призовое место! А не потому что автор фотографии - чернокожий гей-активист, а на картинке известный «беженец» из Сирии, прославившийся правозащитной деятельностью под белой каской. И это не шутка - большинство зарубежных фотографических, литературных и многих иных конкурсов сейчас слишком ориентируются на политический бэкграунд авторов, а не на их реальный талант.

«Спасение рядового орангутана». На рассвете ветеринар переплывает реку, чтобы вернуть на волю вылеченное дикое животное. Фото Алана Шредера.

«Спасение рядового орангутана». На рассвете ветеринар переплывает реку, чтобы вернуть на волю вылеченное дикое животное. Фото Алана Шредера.

All About Photo Awards - тот островок, где умение остановить мгновение (даже лягушку сделав царевной) играет главную роль. В этом, собственно, вы и можете убедиться лично, посмотрев финалистов этого года.

«Домашний полярный медведь» Марселя ван Балкена - постановочное фото о том, что человек слишком далеко зашел на антарктические земли - исконные владения этих гигантов.

«Домашний полярный медведь» Марселя ван Балкена - постановочное фото о том, что человек слишком далеко зашел на антарктические земли - исконные владения этих гигантов.

«Вон из седла» - эпизод австралийского родео на быках поймал Тони Лоу.

«Вон из седла» - эпизод австралийского родео на быках поймал Тони Лоу.

КСТАТИ

В середине апреля престижнейший фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» определил финалистов. Окончательное подведение итогов еще впереди. Но уже сейчас можно сделать свой выбор - проголосовать за победителя в первой и самой народной номинации - Приз зрительских симпатий на сайте photo.rgo.ru/voting.

ИСТОЧНИК KP.RU

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