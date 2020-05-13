Конкурс All About Photo Awards 2020: Все фото мира

All About Photo Awards - это один из престижных и в то же время народных конкурсов, где лучших мастеров фотографии выбирают по гамбургскому счету. Лучший снимок по пойманному моменту, качеству, композиции? Значит, призовое место! А не потому что автор фотографии - чернокожий гей-активист, а на картинке известный «беженец» из Сирии, прославившийся правозащитной деятельностью под белой каской. И это не шутка - большинство зарубежных фотографических, литературных и многих иных конкурсов сейчас слишком ориентируются на политический бэкграунд авторов, а не на их реальный талант.

«Спасение рядового орангутана». На рассвете ветеринар переплывает реку, чтобы вернуть на волю вылеченное дикое животное. Фото Алана Шредера.

All About Photo Awards - тот островок, где умение остановить мгновение (даже лягушку сделав царевной) играет главную роль. В этом, собственно, вы и можете убедиться лично, посмотрев финалистов этого года.

«Домашний полярный медведь» Марселя ван Балкена - постановочное фото о том, что человек слишком далеко зашел на антарктические земли - исконные владения этих гигантов.

«Вон из седла» - эпизод австралийского родео на быках поймал Тони Лоу.

КСТАТИ

В середине апреля престижнейший фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» определил финалистов. Окончательное подведение итогов еще впереди. Но уже сейчас можно сделать свой выбор - проголосовать за победителя в первой и самой народной номинации - Приз зрительских симпатий на сайте photo.rgo.ru/voting.