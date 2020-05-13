«Какой красивый!»: Экс-возлюбленная Мела Гибсона Оксана Григорьева показала повзрослевшего сына

Со звездой Голливуда Мелом Гибсоном русская пианистка Оксана Григорьева рассталась девять лет назад.

Развод был скандальным: актёр избивал Оксану, вёл себя, как настоящий тиран. Когда правда о выходках Гибсона выплыла в прессу, актёр обвинил бывшую супругу во лжи.

Но суд принял сторону Оксаны, которая предоставила во время процесса более чем убедительные доказательства вины Гибсона: синяки и постоянные телефонные угрозы со стороны артиста. В результате чего суд оштрафовал Гибсона на 750 тысяч долларов за клевету и ущерб, который он нанёс своей бывшей спутнице.

Сейчас 50-летняя Григорьева по-прежнему одна воспитывает двоих детей: 9-летнюю Люсию, которую она родила в браке с Гибсоном и 22-летнего Александра. Сын Григорьевой - наследник голливудского актёра Тимоти Далтона, сыгравшего в 80-х Джеймса Бонда.

Недавно Оксана разместила в Инстаграме фото своего подросшего сына.

oksanasmusic My beautiful son Мой любимый сын

- Мой любимый сын! - подписала фото сына Оксана Григорьева.

Поклонники пианистки отметили, что 22-летний сын Оксаны невероятно красив и как две капли воды похож на своего отца Тимоти Далтона.

Напомним: пианистка и фотомодель Оксана Григорьева попала в высший свет с легкой руки Никиты Михалкова.

В 95 году Никита Сергеевич привез свою картину «Утомленные солнцем» на кинофестиваль в Лондон. Переводчицей Михалкова на киносмотре была Оксана Григорьева. На одной из вечеринок кинофестиваля красотка пленила голливудского актёра Тимоти Далтона, с которым впоследствии прожила в гражданском браке более 10 лет.

Тимоти хорошо знаком российским зрителям не только по образу Джеймса Бонда, но и по главным ролям в «Джен Эйр» и «Скарлетт».

oksanasmusic Happy Mother s Day ! There is nothing as sincere as a mother's kiss Нет ничего более искреннего, чем поцелуй матери С днём Мамы!

Однако, по слухам, Григорьева и Далтон расстались из-за измены Оксаны, которая не смогла устоять перед шведским миллионером Петером Бломквистом.

Впрочем, у Григорьевой, если верить слухам, отношения с Бломквистом были краткими, поскольку мужчина был женат и не планировал оставлять супругу ради влюблённости в русскую красавицу.

А вот с отцом своего сына Александра Тимоти Далтоном Оксана сумела сохранить дружеские отношения.

- Мы растим вместе нашего сына, - рассказывала Григорьева о дружбе с бывшим мужем журналу People. - Он хороший отец, и у нас прекрасные взаимоотношения.