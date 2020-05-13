2020-05-13T12:53:31+03:00
Общество

Согласно индексу «Пятёрочки», базовая продовольственная корзина в I квартале больше всего подешевела в магазинах сети в Москве

Индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2020 года представила X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России
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Первый квартал включает в себя три месяца – январь, февраль и март. В течение квартала продовольственная инфляция демонстрировала разнонаправленную динамику. В январе и феврале она замедлилась до 2% и 1,8% в годовом сопоставлении, но в марте произошло ускорение до 2,2%. Вполне возможно, что это связано с ажиотажем на продовольственном рынке в связи с угрозой карантина.

При этом стоимость базового продовольственного набора за первые три месяца года увеличилась в среднем по стране на 0,3% относительно первого квартала 2019 года, а в Москве – на 1,35%. Это следует из данных Росстата. А вот аналогичная продуктовая корзина в «Пятёрочке» в этот период, наоборот, подешевела: на 0,6% в Центральной части России, на Урале и в Сибири и почти на 2% в столице.

Самое заметное снижение цен в январе-марте 2020 года было на пшено (14% относительно четвертого квартала 2019 года), черный перец (на 7%), сахар (на 5%) и мясо кур (на 4%).

Росстат обнародовал следующие данные: в первом квартале этого года базовая продовольственная корзина в среднем по стране стоила 4 127 рублей, в Москве – 5 124 рубля, в Санкт-Петербурге – 4 788 рублей. Абсолютно такой же набор продуктов в этот период в «Пятёрочке» стоил 4 088 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 542 рубля в столице и 4 594 рубля в городе на Неве. Таким образом, индекс «Пятёрочки» (это - соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятёрочки» показывается как доля от него) в первом квартале составил 99%, 89% и 96% соответственно.

Есть еще одна категория для сравнения - продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов. Он в первом квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 39-45,5% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 464 рубля, 2 795 рублей в Москве и 2 919 рублей в Санкт-Петербурге.

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