Коронавирус в Казахстане, последние новости на 13 мая 2020: медикам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте, выплатят компенсацию

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Большая часть из них – 92 случая – зарегистрирована в Атырауской области, еще 15 – в Нур-Султане. Таким образом общее число заразившихся коронавирусом в Казахстане выросло до 5417. Число умерших остается неизменным – 32 человека, а выздоровевших – достигло 2287 (+179 за сутки).

В АЛМАТЫ СОЗДАЛИ КОМИССИЮ ПО ВЫПЛАТАМ КОМПЕНСАЦИЙ ЗАБОЛЕВШИМ КВИ МЕДИКАМ

В Алматы создали специальную комиссию, которая будет отвечать за выплату денежных компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщает портал tengrinews.kz со ссылкой на главу Управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаева. В состав комиссии войдут как медики, так и активисты разных общественных организаций.

- По решению этой комиссии будут определены медработники, которые заслуживают компенсации из-за того, что они заболели на рабочем месте, - уточнил Тлеухан Абилдаев в беседе с журналистами. Размер компенсации также пока не уточняется.

Напомним, что в Алматы уже работает комиссия по определению выплаты надбавок к зарплатам медработников, задействованных в борьбе с КВИ. Только по итогам марта около 3700 работникам медорганизаций было выплачено более 1 миллиарда 134 миллионов тенге, а в апреле 4400 медиков получили более 1 миллиарда 500 миллионов тенге в качестве надбавки к основной зарплате.