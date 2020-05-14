Новые случаи заражения коронавирусом в России на 14 мая 2020: 9974 человек заболели за сутки

В России за последние сутки еще выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 14 мая 2020 года.

- У 40,6% заболевших нет клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 93 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 4712 человек, в Московской области - 918, в Санкт-Петербурге – 460, в Нижегородской области – 238, Ивановской области – 102, Тульской области – 98, Республике Дагестан – 98, Калужской области – 97, Краснодарском крае – 97.

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 6,1 млн лабораторных исследований по выявлению коронавируса.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 5495 человека. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы должны оставаться дома до 31 мая, несмотря на возраст. Передвигаться по городу можно только в маске и перчатках.

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