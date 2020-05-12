2020-05-12T15:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Как правильно использовать перчатки: пять главных вопросов

Как долго их можно носить и как правильно снимать
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Сотрудница "Сбербанка" перед началом работы в офисе.Сотрудница "Сбербанка" перед началом работы в офисе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве и Московской области с 12 мая в общественных местах, в магазинах, в транспорте – обязательными являются маски и перчатки. Если про ношение масок нам уже многое понятно и известно, то перчатки многим в новинку. «КП» попросила прояснить ситуацию врача дерматовенеролога Павла Ворожейкина из ФГБУ Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова.

Защищают ли перчатки от контакта с вирусом?

Перчатки действительно защищают руки от контакта с вирусами и бактериями, если они являются медицинскими, то есть, сделаны из латекса или нитрила. Свойства этих материалов изучены. Перчатки всегда имеют нетелесный цвет для того, чтобы повысить самоконтроль человека. Они не украшение и не модный аксессуар, а средство защиты. Когда мы в перчатках, нам проще остановить себя, когда хочется дотронуться до лица, почесать нос или глаза, потрогать рот.

Можно ли использовать перчатки для уборки или строительные?

Средства индивидуальной защиты, к которым относятся и медицинские перчатки, разработаны таким образом, чтобы учесть эластичность, непроницаемость материала и фактор чувствительности рук. Хозяйственные перчатки для защиты от потенциального контакта с вирусом никто никогда не использовал, поэтому и о том, как они работают, ничего сказать нельзя, равно как про строительные перчатки.

В некоторых столичных супермаркетах перчатками можно разжиться уже на входе. Фото: Андрей АБРАМОВ

В некоторых столичных супермаркетах перчатками можно разжиться уже на входе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Как долго можно носить?

Перчатки достаточно быстро теряют свои защитные свойства из-за того, что поры материала растягиваются. Особенно быстро износ происходит при активном контакте с сильно загрязненными поверхностями и на жаре. Если перчатки обрабатывать антисептиками, то проницаемость материала также увеличивается. Поэтому нужно надевать новые перчатки при каждом новом случае их использования. Медики в основном надевают перчатки для манипуляций, которые длятся несколько минут. Исключением являются хирургические вмешательства, но там и перчатки выбирают более прочные. Поэтому перчатки нужно сменить сразу после использования: после магазина, поездки в транспорте.

Руки под перчатками потеют, что делать?

Из-за того, что руки потеют, кожа на руках «размягчается», что делает ее податливой для доступа бактерий и других микроорганизмов, которые нам на руках не нужны. Поэтому после того, как вы сняли перчатки, руки нужно помыть, а затем обработать увлажняющим кремом, чтобы восстановить защитные функции нашей собственной кожи. Лучше использовать крем эмолент, который применяют при лечении некоторых видов дерматита. Продается в аптеке. Еще один способ сделать так, чтобы руки под перчатками не потели – надеть под защитные перчатки тоненькие – хлопковые.

Как правильно снимать перчатки?

Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, и не касаясь кожи стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой. Пальцами уже свободной руки захватите вторую перчатку изнутри в районе запястья. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Утилизируйте снятые перчатки.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

ВАЖНО

Гигиену рук даже при введении режима ношения перчаток и масок, никто не отменял, использование антисептиков и мытье рук остаются в арсенале.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения: достаточно мыть руки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте высказала собственную позицию по этому вопросу. Приводим ее дословно:

“Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.”

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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