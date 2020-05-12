Как правильно использовать перчатки: пять главных вопросов

В Москве и Московской области с 12 мая в общественных местах, в магазинах, в транспорте – обязательными являются маски и перчатки. Если про ношение масок нам уже многое понятно и известно, то перчатки многим в новинку. «КП» попросила прояснить ситуацию врача дерматовенеролога Павла Ворожейкина из ФГБУ Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова.

Защищают ли перчатки от контакта с вирусом?

Перчатки действительно защищают руки от контакта с вирусами и бактериями, если они являются медицинскими, то есть, сделаны из латекса или нитрила. Свойства этих материалов изучены. Перчатки всегда имеют нетелесный цвет для того, чтобы повысить самоконтроль человека. Они не украшение и не модный аксессуар, а средство защиты. Когда мы в перчатках, нам проще остановить себя, когда хочется дотронуться до лица, почесать нос или глаза, потрогать рот.

Можно ли использовать перчатки для уборки или строительные?

Средства индивидуальной защиты, к которым относятся и медицинские перчатки, разработаны таким образом, чтобы учесть эластичность, непроницаемость материала и фактор чувствительности рук. Хозяйственные перчатки для защиты от потенциального контакта с вирусом никто никогда не использовал, поэтому и о том, как они работают, ничего сказать нельзя, равно как про строительные перчатки.

В некоторых столичных супермаркетах перчатками можно разжиться уже на входе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Как долго можно носить?

Перчатки достаточно быстро теряют свои защитные свойства из-за того, что поры материала растягиваются. Особенно быстро износ происходит при активном контакте с сильно загрязненными поверхностями и на жаре. Если перчатки обрабатывать антисептиками, то проницаемость материала также увеличивается. Поэтому нужно надевать новые перчатки при каждом новом случае их использования. Медики в основном надевают перчатки для манипуляций, которые длятся несколько минут. Исключением являются хирургические вмешательства, но там и перчатки выбирают более прочные. Поэтому перчатки нужно сменить сразу после использования: после магазина, поездки в транспорте.

Руки под перчатками потеют, что делать?

Из-за того, что руки потеют, кожа на руках «размягчается», что делает ее податливой для доступа бактерий и других микроорганизмов, которые нам на руках не нужны. Поэтому после того, как вы сняли перчатки, руки нужно помыть, а затем обработать увлажняющим кремом, чтобы восстановить защитные функции нашей собственной кожи. Лучше использовать крем эмолент, который применяют при лечении некоторых видов дерматита. Продается в аптеке. Еще один способ сделать так, чтобы руки под перчатками не потели – надеть под защитные перчатки тоненькие – хлопковые.

Как правильно снимать перчатки?

Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, и не касаясь кожи стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой. Пальцами уже свободной руки захватите вторую перчатку изнутри в районе запястья. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

Утилизируйте снятые перчатки.

Рекомендованный ВОЗ способ как снять перчатки.

ВАЖНО

Гигиену рук даже при введении режима ношения перчаток и масок, никто не отменял, использование антисептиков и мытье рук остаются в арсенале.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения: достаточно мыть руки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте высказала собственную позицию по этому вопросу. Приводим ее дословно:

“Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.”

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