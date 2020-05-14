Коронавирус в Испании, последние новости на 14 мая 2020: за сутки жертвами вируса стали 217 человек

По состоянию на 14 мая 2020 года в Испании от коронавируса за сутки скончались 217 человек. По последним данным Университета Хопкинса, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 506, число заболевших выросло до 229 540. За все время с начала эпидемии умерли 27 321, выздоровели – 143 374 (2 551 – за сутки).

Страна остается на третьем месте по количеству зараженных. Испания уступает США и России. По числу жертв Испания занимает четвертое место, уступив Америке, Великобритании и Италии. Известно, что пять процентов населения страны уже переболели COVID-19.

- Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух миллионов человек, - сказала Марина Польан, директор национального центра эпидемиологии.

Польан отметила, что исследователи не нашли разницу между мужчинами и женщинами, также и между возрастными группами.

Что касается регионов, то в некоторых из них в центральной части страны выявлено более 10% заражений. Таким образом, это Сория (более 14%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%), подытожила Польан. В отдельных районах страны данный показатель ниже 1%.