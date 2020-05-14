Коронавирус во Франции, последние новости на 14 мая 2020 года: число жертв превысило 27 000 человек

Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 27 000 человек. Теперь оно достигло 27 074, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. Таким образом, за сутки в стране от вируса погибли 83 пациента.

Известно, что 17 101 человек из общего числа погибших скончались в больницах, а остальные 9 973 пациента в социальных и медико-социальных учреждениях. По состоянию на 14 мая 2020 года продолжают лечение 21 071 человек.

Франция находится на шестом месте по числу заражений – страна уступает США, Испании, России, Великобритании и Италии. С начала эпидемии во Франции зарегистрировали 178 225 случаев заражения, из них 58 673 вылечились. С начала пандемии в стране было сделано 1 384 633 тестов на коронавирус.

Тем временем страна продолжает постепенно выходить из карантина, который продолжался 55 дней. Теперь жителям страны можно совершать поездки в радиусе 100 км от дома. Компаниями собираться тоже разрешили, главное – до 10 человек. Закрытыми пока остаются театры, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны и те места, где могут скапливаться люди. Свадебные гуляния пока запрещены, на похоронах тоже могут присутствовать только 20 человек.