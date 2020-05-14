2020-05-14T16:30:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 14 мая 2020 года: число жертв превысило 27 000 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 14 мая 2020 года [видео]
Эльвина АПАРИНА
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17 101 человек из общего числа погибших скончались в больницах, а остальные 9 973 пациента в социальных и медико-социальных учреждениях.17 101 человек из общего числа погибших скончались в больницах, а остальные 9 973 пациента в социальных и медико-социальных учреждениях.
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Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 27 000 человек. Теперь оно достигло 27 074, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. Таким образом, за сутки в стране от вируса погибли 83 пациента.

Известно, что 17 101 человек из общего числа погибших скончались в больницах, а остальные 9 973 пациента в социальных и медико-социальных учреждениях. По состоянию на 14 мая 2020 года продолжают лечение 21 071 человек.

Франция находится на шестом месте по числу заражений – страна уступает США, Испании, России, Великобритании и Италии. С начала эпидемии во Франции зарегистрировали 178 225 случаев заражения, из них 58 673 вылечились. С начала пандемии в стране было сделано 1 384 633 тестов на коронавирус.

Тем временем страна продолжает постепенно выходить из карантина, который продолжался 55 дней. Теперь жителям страны можно совершать поездки в радиусе 100 км от дома. Компаниями собираться тоже разрешили, главное – до 10 человек. Закрытыми пока остаются театры, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны и те места, где могут скапливаться люди. Свадебные гуляния пока запрещены, на похоронах тоже могут присутствовать только 20 человек.

После ослабления карантина в Париже открываются рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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