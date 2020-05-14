«Опыт интересный, буду ещё пробовать!»: футболист Дмитрий Комбаров рассказал о своей первой кинороли

Накануне 75-летия Великой Победы на канале «Россия-1» вышел фильм режиссёра Андрея Мармонтова «Перевод с немецкого», главная роль в котором досталась Марии Машковой.

А образ милиционера доверили футболисту Дмитрию Комбарову.

Напомним: в середине июня прошлого года Комбаров расторг контракт со «Спартаком». Почти сразу знаменитый футболист перешёл в самарские «Крылья Советов», в которых играет и по сей день. И вот представилась возможность попробовать себя в другой профессии. Комбаров признаётся, что с детства любил фильмы о военном времени. Один из его любимых — «Максим Перепелица». Поэтому перед небольшой ролью в фильме «Перевод с немецкого» футболист не смог устоять.

— Дмитрий, поздравляем с премьерой. Как вам актёрский опыт?

— Мне было интересно, потому что это не моя сфера деятельности. Съемки у меня были, конечно, но для журналов и передач. А тут абсолютно все по-другому, особая атмосфера.

— Что ваши близкие сказали после премьеры?

— Всем понравилось. Когда в Инстаграме анонс фильма выложил, много кто посмотрел, знакомые потом звонили, говорили: «Молодец, везде успеваешь: и в футбол играть, и в кино сниматься!» Не скрою, для многих мой кинодебют был неожиданностью.

Накануне 75-летия Великой Победы на канале «Россия-1» вышел фильм режиссёра Андрея Мармонтова «Перевод с немецкого»Фото: Личный архив героя публикации

— Есть планы продолжить кинокарьеру?

— Опыт интересный, если будут ещё достойные предложения, попробую ещё.

— На площадке комфортная была атмосфера, как вас приняли?

— Оценок никто не ставил. Я приехал туда уже подготовленный, с выученной ролью. Режиссёр понимал, что это мой первый опыт в кино, поэтому предварительно дал мне какие-то вводные, мол, будь раскованным. Конечно, мне очень помогло, что он поверил в меня и подсказал, как себя вести на площадке.

Не могу не отметить моих партнеров по съемкам. Они все известные по работам не только в кино, но и в театре, поэтому, безусловно, я наблюдал за ними. Глядя на них, и я раскрылся.

— Фильм о ВОВ. В вашей семье кто был свидетелем того времени?

— Слава Богу, я застал свою бабушку, и мы с ней успели поговорить на эту тему. Бабушка нас вырастила и много чего успела рассказать. Она попала на фронт, будучи школьницей. Работала в госпитале, помогала раненым бойцам. Ей солдаты, когда вылечились, подарили открытку и своё фото со словами благодарности: «Козиной Зое Дмитриевне на долгую память!».

Прадедушка наш был летчиком, попал под обстрел: самолёт его рухнул, но он чудом выжил. Потом его израненного бабушка выхаживала.

Так что нашу семью, как и большинство людей, лично коснулась эта война.

Образ милиционера доверили футболисту Дмитрию Комбарову.Фото: Личный архив героя публикации

— Как, кстати, ваша самоизоляция сейчас проходит?

— Это время почти не отличается от отпуска. Только сейчас мы сидим дома, а значит, есть время на индивидуальные тренировки, чем я сейчас и занимаюсь.

— Вы сейчас в Подмосковье?

— Да, в Домодедово у родителей. Иногда выезжаю в город по делам, но соблюдаю все меры безопасности, все советы врачей выполняю. Маски, перчатки, антисептики — все есть. Постоянно мою руки после прогулок.

— Кто-то переболел из вашего окружения?

— Да, у моего друга во Франции нашли коронавирус. К счастью, у него была легкая форма и его на третий день выписали из больницы. Он потом дома долечивался. Есть среди знакомых и тяжелые случаи. Многие не верили, что эта болезнь существует, а когда заболели наши товарищи, стало понятно, что все очень серьёзно.

— Как думаете, долго будем выходить из пандемии?

— Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. Смотрю каждый день статистику, и количество заболевших людей очень расстраивает. Нужно максимально собраться и потерпеть, следуя всем рекомендациям властей и докторов. Это не типичная ситуация, но уверен, что она скоро закончится. Я очень соскучился по футболу. И многим не хватает работы и определённой активности, к которой все привыкли. Но здоровье на первом месте, мы сможем вернуться к обычной жизни, когда пройдёт кризис и не будет рисков заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737332" frameborder="0"></iframe> Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино.По словам спортсмена, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой

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Известный футболист рассказывает Николаю Валуеву, Дарье Мироновой и Валентину Алфимову про свой переход в «Крылья Советов», встречу с парнем, которого макнули головой в толчок и съемки в кино. На Радио «Комсомольская правда» теперь выходит новая спортивная программа «Большой спорт». Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и слушайте, когда удобно! (срочно подписаться)