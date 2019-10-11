Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой.

Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".

Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

- Мне всегда нравились советские военные фильмы, - поделился в интервью "КП" Дмитрий Комбаров. - И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса. Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидацию". Роль в фильме "Перевод с немецкого" у меня небольшая, но для старта то, что нужно.

-То есть на съемочной площадке не страшнее, чем на футбольном поле?

-У меня почему-то не было волнения. Я понимал, что не профессионал в этом деле, но максимально сделаю все, что от меня зависит.

Когда перед тобой стоит камера, ты понимаешь, что это всего лишь игра. Я сразу решил для себя: если не получится, все равно это будет интересный опыт.

Я бы винил себя больше, если бы отказался от этой возможности. Режиссер подсказывал, актеры помогали. Я не знаю поняли ли мои коллеги по съемочной площадке, что я не профессиональный актер, узнали ли они меня, но они мне очень помогли (смеется.).

-В общем, процесс вас захватил. Повторили бы?

-С удовольствием. Мне понравилось. Сейчас посмотрит, как эта работа зайдет, а потом уж будет видно.

Напомним: в середине июня Камбаров расторг контракт со «Спартаком». А 26 июня 2019 года знаменитый футболист перешёл в самарские «Крылья Советов».