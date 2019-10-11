2019-10-11T18:48:21+03:00
Звезды

Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Полузащитник самарских "Крыльев советов" сыграл милиционера
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Дмитрий Комбаров в составе "Спартака", 2018 г. Фото Сергей Фадеичев/ТАССДмитрий Комбаров в составе "Спартака", 2018 г. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

По словам 32-летнего футболиста Дмитрия Комбарова, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой.

Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".

Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

- Мне всегда нравились советские военные фильмы, - поделился в интервью "КП" Дмитрий Комбаров. - И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса. Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидацию". Роль в фильме "Перевод с немецкого" у меня небольшая, но для старта то, что нужно.

-То есть на съемочной площадке не страшнее, чем на футбольном поле?

-У меня почему-то не было волнения. Я понимал, что не профессионал в этом деле, но максимально сделаю все, что от меня зависит.

Когда перед тобой стоит камера, ты понимаешь, что это всего лишь игра. Я сразу решил для себя: если не получится, все равно это будет интересный опыт.

Я бы винил себя больше, если бы отказался от этой возможности. Режиссер подсказывал, актеры помогали. Я не знаю поняли ли мои коллеги по съемочной площадке, что я не профессиональный актер, узнали ли они меня, но они мне очень помогли (смеется.).

-В общем, процесс вас захватил. Повторили бы?

-С удовольствием. Мне понравилось. Сейчас посмотрит, как эта работа зайдет, а потом уж будет видно.

Напомним: в середине июня Камбаров расторг контракт со «Спартаком». А 26 июня 2019 года знаменитый футболист перешёл в самарские «Крылья Советов».

Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино.По словам спортсмена, испытать на себе актерскую долю было его давней мечтой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
США направит военных в Саудовскую Аравию после нападения на НПЗ
Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 17 процентов
Bloomberg: Трамп готовится назначить послом США в России Джона Салливана
Актер Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым
IV Спартакиада «Кадеты Приволжья-2019» стартовала в Чебоксарах
В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны
Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова
Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400
Правительство обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных
В Кремле не получали информацию о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией
Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море
Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября
Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки: Суд приговорил мужчину к 26 годам тюрьмы
НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова
Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей
Космонавт-испытатель Максим Сураев назвал смерть Леонова невосполнимой потерей
Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах