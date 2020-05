Ученые выясняют: могут ли кошки, инфицированные COVID-19, заразить своих хозяев

Люди могут заразить кошек COVID-19, кошки могут заразить других кошек. К такому выводу подтолкнули эксперименты, которые недавно провели американские и японские вирусологи под руководством Питера Хальфманна (Peter Halfmann) из Висконсинского университета (University of Wisconsin School of Veterinary Medicine). Далее им предстоит выяснить главное: есть ли у инфекционной цепочки продолжение? Куда все-таки способна дотянуться «уханьская погань»? Могут ли инфицированные кошки заражать людей? Точных ответов на эти вопросы пока нет. Равно, как и убедительных научных данных, которые либо обнадеживали, либо пугали. Но риск, похоже есть. Поскольку ученые рекомендуют: до прояснения ситуации отправить любимцев в самоизоляцию, не целовать их и чаще протирать все поверхности в доме.

Экспериментаторы заразили трех кошек человеческим коронавирусом – тем самым SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Взяли у больного пациента. Убедились, что зараза и в самом деле поселилась в животных. Об этом уже на третий день свидетельствовали мазки из их носов и анусов.

К каждой зараженной кошке «подселили» здоровую. Через пять дней вирус имели все шесть кошек. Но симптомов, характерных для COVID-19, не было ни у одной. Кошки, на диву ученым, демонстрировали совершенно нормальное состояние.

- Они не чихали, ни кашляли, температура у них не поднималась, вес не снижался, - приводит слова Питера Хальфманна Associated Press, коротко рассказавшее о «кошачьем исследовании», результаты которого опубликованы в 13 мая 2020 года в New England Journal of Medicine.

Так в самом ли деле кошки болели? Или стали временными хозяевами вирусов? И насколько в таком случае они опасны для своих хозяев? Ученые на эти вопросы пока не отвечают. И подчеркивают: эксперименты надо продолжать. Иначе человечество так и останется в неведении. Тем более, что результаты других - более ранних исследований – совсем не радуют.

К примеру, китайские ученые из Ветеринарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук в своей работе, опубликованной 13 марта 2020 года на портале bioRxiv, тоже свидетельствовали, что SARS-CoV-2 очень легко проникает в кошек, передается от одной к другой воздушно-капельным путем. Как у людей. Но уверяли, что, проникнув, убивает. Смертность, если верить, китайским экспериментам приближается к 100 процентов. Особенно среди котят. Загадка… Или какая-то путаница. Ведь в японcко-американских экспериментах, напомню, кошки даже симптомов болезни не демонстрировали.

Кошатников чуть успокоила Американская ветеринарная медицинская ассоциация (American Veterinary Medical Association), представители которой заявили, что не стоит сильно напрягаться по поводу, как китайских, так и японо-американских экспериментов. Мол, их проводили в лабораториях, где заражали животных намеренно. А это совсем не значит, что они столь же легко подхватят SARS-CoV-2 в естественных условиях.