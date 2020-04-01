С лица Земли могут исчезнуть все кошки

Тревожные научные данные поступили из Китая: похоже, что кошки все-таки заражаются COVID-19. Заражаются от заболевших людей. Об этом вроде бы свидетельствуют эксперименты, которые провели ученые из Ветеренарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук. Ведомые Хуалан Ченом (Hualan Chen), они проверили, насколько те или иные домашние животные восприимчивы к SARS-CoV-2 – новому китайскому короновирусу, вызвавшему пандемию COVID-19 – опаснейшего инфекционного заболевания. Проверяли незатейливо - просто заражали. Заражали штаммами из Уханя – теми - человеческими, с которых началась пандемия. Инфицировали питомцев не ради любопытства, а с целью найти наиболее «чувствительных», чтобы потом испытывать на них вакцину.

Выяснилось: SARS-CoV-2 не поражает собак – их владельцы могут расслабиться. Не действует вирус на кур, уток и свиней.

А вот кошки в опасности. Новый коронавирус легко в них проникает, передается от одной кошки к другой воздушно-капельным путем. Как у людей. Проникнув, убивает. Смертность, если верить, китайским экспериментам приближается к 100 процентов. Особенно среди котят.

Перспектива тревожна. Если больная кошка сбежит из дома, то скорее всего погибнут все, с которым она контактировала на улицах. Контактировавшие заразят других, те передадут инфекцию дальше…Начнется кошачья пандемия, в результате которой человечество вообще может остаться без кошек.

Китайцы опубликовали результаты своих экспериментов на портале bioRxiv – в научной электронной библиотеке, администрация которой предупреждает, что обнародованное там никем не проверено, не рецензировано и, стало быть, абсолютного доверия не заслуживает. То есть, требует подтверждения.

Иными словами, ситуация может оказаться не столь ужасной, как ее малюют китайцы. И котики нас не покинут. Но проявить осторожность на всякий случай стоит. Особенно тем хозяевам, которые подозревают в себе SARS-CoV-2. Не говоря уже о зараженных. Будет разумным, по крайней мере, не чихать на своих любимцев.

Похоже, гробовщики предвидели ситуацию.

Кстати, согласно другим исследованиям, проведенным недавно в Бельгии, кошки не заражаются человеческим коронавирусом, хотя и могут переносить его на своем теле или слизистых оболочках. А если погибают, то от своего – кошачьего – коронавируса.

Пока ученые спорят, предприимчивые энтузиасты уже начали изготавливать гробики для почивших котиков. Подробнее о этом тут