2020-05-14T21:09:47+03:00
Дом. Семья

Вдруг, как в сказке, хрустнул омлет

Я, конечно, удивился, когда в книге великого Феррана Адриа увидел рецепт хрустящего омлета с картофельными чипсами. Где знаменитый испанский апостол высокой кухни, лауреат всяческих мишленов, и где чипсы - самые обычные, из пакета?
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Хрустящий омлет по рецепту Феррана Адриа.Хрустящий омлет по рецепту Феррана Адриа.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Но у нас, домохозяев, так: Ферран сказал с чипсами - делаем с чипсами. Тем более если вдуматься, ничего особо удивительного в этом рецепте нет. Традиционный испанский омлет тортилья как раз с картошкой и делается. С ней, правда, предварительно повозиться надо - обжарить, нарезать, а тут все предельно просто. Да и книга называется «Семейная еда», а тут уж не до мишленовских выкрутасов. Семью накормить надо. Не забывая при этом о хорошем лозунге советских времен «Все лучшее - детям». Думаю, именно для них этот рецепт и был разработан великим мастером. Потому что мало есть на свете вещей, которые дети любят так, как чипсы. Готовы их есть хоть пять раз на дню. А вот на завтрак их иногда не загонишь. Потому что нет чипсов.

И тут делаем вот что. Сначала вызывающе громко шуршим пакетом с этими самыми чипсами. На этот звук отроки гарантированно сбегаются на кухню. Мы у них на глазах взбиваем обычный омлет. Потом назидательно поднимаем вверх указательный палец левой руки, а правой рукой всыпаем в яичную смесь горсть чипсов, стараясь их не раскрошить - им же еще хрустеть предстоит в готовом омлете.

Ну дальше все как обычно: масло, горячая сковорода, тарелка. И только веселый хруст чипсов наводит вас на благостную мысль о том, что гастрономия сродни педагогике: одна маленькая уловка может иногда стоить сотни скучных воспитательных бесед о пользе завтраков. В глазах ребенка вы теперь идеальный родитель, а завтрак - самое веселое занятие на свете.

P. S. Да, мы в курсе, что чипсы вредны. Но исходим из того, что изредка можно - в порядке поощрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вдруг, как в сказке, хрустнул омлет
Я, конечно, удивился, когда в книге великого Феррана Адриа увидел рецепт хрустящего омлета с картофельными чипсами. Где знаменитый испанский апостол высокой кухни, лауреат всяческих мишленов, и где чипсы - самые обычные, из пакета?
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