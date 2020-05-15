Мир уже не будет прежним. Он будет немного толще

Элементарная логика и президент Владимир Путин подсказывают, что снимать ограничения надо так же, как и вводили - постепенно. Но мы верим, он непременно придет - день, когда мы станем свободны, вздохнем полной грудью без всяких масок, а наиболее отчаянные, возможно, даже пожмут друг другу руки. Но что ждет нас? Давайте попробуем заглянуть в это недалекое прекрасное будущее.

Перчатки тяжкие падут

Куда первым делом отправятся освобожденные женщины страны, понятно - в салоны красоты. Этот сегмент малого бизнеса ждет настоящий бум (поэтому не исключено, что будут отменены некоторые ранее введенные меры господдержки). Еще один перспективный бизнес - комиссионные магазины, куда слегка поправившиеся в результате онлайн-уроков фитнеса дамы несут джинсы и юбки, которые им вдруг стали тесноваты. Надменные приемщики-консультанты нарочито придирчиво осматривают товар, а на вопрос «ой, а почему так дешево?» отвечают: «Ну а что вы хотите, дама, размер-то неходовой, кто сейчас такое купит?»

В это самое время стриженные под машинку и потому напоминающие суровых второстепенных персонажей сериала «Ментовские войны» мужчины стройными рядами несут сумки пустых бутылок во вновь возникающие пункты приема стеклотары, созданные в рамках постановления правительства «Об усилении мер по ликвидации последствий самоизоляции».

Узы, скрепы, все дела

По телевизору стриженные под машинку (была команда - выглядеть как народ) и потому напоминающие мужчин у пункта приема стеклопосуды министры и губернаторы рассказывают о том, что благодаря коронавирусу институт семейных ценностей в стране стал еще крепче (в каждом втором выступлении присутствует фраза «сужу по себе»). Создается комиссия по особо торжественному отмечанию Дня Петра и Февронии.

Невероятно высок спрос на нотариальные услуги. Супруги подписывают утвержденную Минюстом форму «Мирного соглашения», согласно которому в течение месяца жены не имеют права задавать мужьям вопросы типа «ну и где тебя двое суток носило?» или «а чья это у нас помада на рубашке?», а мужьям запрещено сомневаться в формулировке жен «да просто зашли с девчонками в кафе, ну и засиделись, у всех столько новостей».

Эфирные страсти

Много интересного на телевидении. В программах Андрея Малахова встречаются пары, которые познакомились онлайн, но вот только теперь имеющие возможность обнять друг друга.

Никита Джигурда тихим голосом рассказывает на всех каналах, что вирус помог ему понять, насколько хрупок этот мир и как тяжело ему было без любимой (имя любимой при этом не называет).

Елена Степаненко и Евгений Петросян снова вместе. «Потому что за эти месяцы накопилась куча - вы не поверите! - страшно остроумных парных реприз про коронавирус», - объясняют они в прямом эфире у Ольги Бузовой.

Программа «Модный приговор» полностью переключается на моделей Size+. Введенный в состав жюри Никас Сафронов доказывает, что испокон веку настоящие художники вдохновлялись красотой пышнотелых женщин: «Да кого угодно возьмите - Рубенс, Рембрандт, Кустодиев, во многих моих работах это заметно».

Не стоит на месте и модная индустрия. В ходу прозрачные мини-маски и высокие перчатки из мембранных материалов, позволяющие коже нормально дышать.

В «Битве экстрасенсов» к титулам всех участников наряду с терминами «колдун в седьмом поколении» и «магистр всех цветов магии» непременно добавляется «предсказавший появление коронавируса».

При этом Андрей Макаревич по всем каналам вынужден оправдываться за старинный хит «Машины времени» - «Носите маски», доказывая, что песня совсем про другое.

Вирус мужского рода

Культурная жизнь бьет ключом. Возникает новый жанр: театр одного актера для одного зрителя. Но не приживается. Как объясняет режиссер Кирилл Серебренников, «слишком напоминает самоизоляцию, а кому-то, возможно, и домашний арест».

Засидевшиеся в блогах поэтессы устраивают салонные вечера и читают стихи о победе женского начала над коронавирусом мужского рода. Лучшие из них становятся героинями поэтических телешоу. Скандалом оборачивается появление на одном из таких вечеров в прямом эфире подвыпившего поэта-неоимажиниста Карлова с его нашумевшим уже к тому времени двустишием «Тяжко без фелляции в самоизоляции».

Поиграем?

Революция в мире пикапа. Знатоки советуют в качестве безотказной фразы для знакомства использовать не морально устаревшее «девушка, вашей маме зять не нужен?», а новаторское «девушка, мы с вами случайно не знакомы, что-то я вас без маски не узнаю».

Новые времена - новые ролевые игры. Плохих мальчиков и девочек в специально оборудованных помещениях останавливают красивые «патрульные» с декоративными кожаными плетками и меховыми наручниками и обещают хорошенько отшлепать за нарушение режима самоизоляции, а потом еще и составить протокол. В ответ звучит томное «только не протокол, умоляю».

* * *

А на дачах уже все цветет. Вечерами любящие супруги, да и просто любящие, взявшись за руки, сидят у костерков из масок и напольных весов и смотрят в звездное небо.