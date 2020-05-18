Экологи просят использовать многоразовые перчатки в условиях пандемии коронавируса

Одноразовые перчатки невозможно переработать, поэтому экологи просят использовать многоразовые аналоги для профилактики распространения коронавируса.

Так, многоразовые перчатки можно после каждого использования обрабатывать антисептиком или мыть теплой водой с мылом. Это гораздо экономичнее и безопаснее. В свою очередь, перчатки из ПВХ и полиэтилена нанесут серьезный урон окружающей среде.

- Полиэтилен и ПВХ раскрошится на микропластик, а ПВХ еще и даст образование токсичных соединений при сжигании и, вероятно, добавит пластификаторов в кожу при эксплуатации. А так как все перчатки не маркированы и красятся в разный цвет - то разделить их по материалам, накопить и переработать, скорее всего, не получится, - отмечает эксперт проекта «Ноль отходов» Алексей Киселев.

При этом перчатки могут оказаться на руках бессимптомного больного, и тогда они автоматически попадают в категорию медицинские отходы, которые надо собирать отдельно от любого другого мусора и передавать в систему обращения с медотходами.

- Поэтому пока не отменен режим повышенной готовности, во всех местах, где обязательно ношение перчаток, необходимо собирать их раздельно и передавать в систему обращения с медотходами, - подчеркнул эксперт.

С ним согласна руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша, которая подтвердила, что в России нет системы сбора и переработки одноразовых перчаток, поэтому они, скорее всего, отправятся на полигон или будут сожжены.