2020-05-15T14:27:29+03:00
Экономика

В пятерке самых богатых людей будущего будут три китайца и индус

Но первым, по прогнозу, состояния в $1 трлн достигнет владелец Amazon Джефф Безос
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Витрина с золотыми слитками в магазине Шанхая, Китай.Витрина с золотыми слитками в магазине Шанхая, Китай.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Уже через шесть лет в мире может оказаться первый человек, обладающий личным состоянием в триллион долларов. Такой вывод сделали аналитики американского сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun. Они сравнили капитализацию крупнейших мировых компаний, проанализировали изменения в глобальном списке ультрабогатых людей от Forbes и спроецировали, что может произойти в будущем.

По мнению экспертов, уже в 2026 году состояние главы Amazon Джеффа Безоса может превысить триллион долларов. В это время ему исполнится 62 года. При этом самым молодым триллионером в будущем может стать основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. По оценкам Comparisun, ждать этого придется до 2035 года, когда тому исполнится 51 год.

Основатель Amazon Джефф Безос считается богатейшим человеком в современной истории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Amazon Джефф Безос считается богатейшим человеком в современной истории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересно, что в пятерке самых богатых людей следующего десятилетия аналитики называли трех китайцев и одного представителя Индии (см. КОНКРЕТНО).

Сейчас состояние лидера рейтинга богатейших людей планеты Джеффа Безоса составляет $144 млрд. У Цукерберга, по данным Forbes, - вдвое меньше ($76 млрд), и он лишь на седьмом месте. При этом в мире есть лишь пять компаний, чья капитализация превышает триллион долларов: это американские Amazon (доля Безоса - 11%), Apple, Google, Microsoft, а также государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, вышедшая на биржу только в прошлом году.

КОНКРЕТНО

5 самых богатых людей будущего (по версии Comparisun)

Имя - Страна - Компания - Сфера деятельности - Год, когда состояние достигнет $1 трлн

1. Джефф Безос - США - Amazon – электронная коммерция – 2026

2. Сюй Цзяинь – Китай – Evergrande Group - недвижимость – 2027

3. Джек Ма – Китай – Alibaba Group – электронная коммерция – 2030

4. Ма Хуатэн – Китай – Tencent – телекоммуникации – 2033

5. Мукеш Амбани – Индия – Reliance Industries – энергетика – 2033.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицина умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
С 21 июня 2020 года возобновляется Чемпионат России по футболу: РФС определило стартовые матчи
Роскачество предупредило о кишечной палочке в пельменях
В Роспотребнадзоре объяснили, что может означать отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу
Автор идеи о пособиях на маски и перчатки объяснила, как они будут работать
Американский профессор объяснил смертность пациентов с COVID-19 в США
Путин призвал перечислить врачам все обещанные допвыплаты
Шойгу: в армии уже неделю ежесуточно от коронавируса выздоравливает больше, чем заболевает
В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом
Эксперт прокомментировал решение немецкого регулятора по «Северному потоку -2»
В Италии с 3 июня будет разрешено свободное передвижение внутри страны
Семилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть маму
Во Франции умер первый ребенок в синдромом, вызванным коронавирусом
Финал Кубка России по футболу пройдёт 25 июля
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Что будут делать россияне после изоляции: опубликовано исследование
Лавров назвал «детским» объяснение властей Чехии о сносе памятника Коневу
Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19
Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака
Лавров ответил, возможен ли запрет выезда за границу для россиян
В ВОЗ рассказали, какие страны затронет вторая волна коронавируса