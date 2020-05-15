В пятерке самых богатых людей будущего будут три китайца и индус

Уже через шесть лет в мире может оказаться первый человек, обладающий личным состоянием в триллион долларов. Такой вывод сделали аналитики американского сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun. Они сравнили капитализацию крупнейших мировых компаний, проанализировали изменения в глобальном списке ультрабогатых людей от Forbes и спроецировали, что может произойти в будущем.

По мнению экспертов, уже в 2026 году состояние главы Amazon Джеффа Безоса может превысить триллион долларов. В это время ему исполнится 62 года. При этом самым молодым триллионером в будущем может стать основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. По оценкам Comparisun, ждать этого придется до 2035 года, когда тому исполнится 51 год.

Основатель Amazon Джефф Безос считается богатейшим человеком в современной истории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересно, что в пятерке самых богатых людей следующего десятилетия аналитики называли трех китайцев и одного представителя Индии (см. КОНКРЕТНО).

Сейчас состояние лидера рейтинга богатейших людей планеты Джеффа Безоса составляет $144 млрд. У Цукерберга, по данным Forbes, - вдвое меньше ($76 млрд), и он лишь на седьмом месте. При этом в мире есть лишь пять компаний, чья капитализация превышает триллион долларов: это американские Amazon (доля Безоса - 11%), Apple, Google, Microsoft, а также государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, вышедшая на биржу только в прошлом году.

КОНКРЕТНО

5 самых богатых людей будущего (по версии Comparisun)

Имя - Страна - Компания - Сфера деятельности - Год, когда состояние достигнет $1 трлн

1. Джефф Безос - США - Amazon – электронная коммерция – 2026

2. Сюй Цзяинь – Китай – Evergrande Group - недвижимость – 2027

3. Джек Ма – Китай – Alibaba Group – электронная коммерция – 2030

4. Ма Хуатэн – Китай – Tencent – телекоммуникации – 2033

5. Мукеш Амбани – Индия – Reliance Industries – энергетика – 2033.