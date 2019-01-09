Конец любовной сказки: Самый богатый человек планеты Джефф Безос разводится с женой

Это была сказочная любовь. Но любой сказке приходит конец…

Джефф - основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon. Точнее, создавал он свой грандиозный бизнес вместе с супругой. В … гараже. Они тогда были молоды и счастливы.

ЛЫСЫЙ КОРОТЫШКА И КРАСАВИЦА

В личной жизни будущему миллиардеру, получившему в прошлом году титул самого богатого человека в новейшей истории Земли, долго не везло. Возможно, из-за роста: 155 см. Поэтому в школе, затем в Принстонском университете коротышка все время отдавал учебе. Затем – карьере. Его старания и упорство были вознаграждены. В 29 лет закоренелый трудоголик и холостяк стал самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрите.

Макензи Таттл с детства мечтала стать знаменитой писательницей. В 6 лет сочинила повесть «Книжный червь». Целых 142 страницы! Но во время наводнения рукопись погибла. Девушка поступила в тот же Принстонский университет, что и Безос. Но он изучал компьютеры, она - литературу. Однако на сочинение собственных книг времени у студентки не было. Приходилось зарабатывать на учебу и жизнь: няней, посудомойкой, официанткой, продавцом, бухгалтером, репетитором, библиотекарем…

Получив диплом, Макензи поняла¸ что литературой не прокормишься. И отправила резюме в …инвестиционную фирму. Оно случайно попало в руки вице-президента Безоса. Разочарую читателей: во время собеседования искра любви между ними не проскочила. Безос оценил способности выпускницы родного университета, она стала работать аналитиком. «Мой кабинет находился рядом с его, и целыми днями я слушала этот сказочный смех, – призналась позже Макензи в интервью журналу Vogue. – Как можно было в него не влюбиться?»

Когда Макензи встретилась с Джеффом на собеседовании, он уже лысел, имел брюшко. Но любовь зла. Девушка проявила инициативу, пригласила шефа на ланч. Через полгода они сыграли свадьбу. В 1993-м.

Любовь творит чудеса. Животик влюбленный Джефф убрал тренировками, стал бриться наголо, как его любимый персонаж из сериала «Звездный путь» капитан Жан-Люк Пикар.

Но главное любовное чудо было впереди.

В личной жизни будущему миллиардеру долго не везло, но потом он встретил МакензиФото: REUTERS

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЛЯ КНИГ ЛЮБИМОЙ

Безос тяготился работой на чужого дядю, хотя карьера на Уолл-стрите была успешной. Он задумался о собственном бизнесе. Оценив блистательные перспективы Всемирной паутины, Джефф решил создать собственный интернет-магазин. Революционная на тот момент идея.

Чем торговать? Разумеется, книгами! Будущими бестселлерами любимой супруги!!!

… Летом 1994 года они вместе ушли в никуда. Подчеркиваю, летом. Безос не стал ждать конца года, чтобы получить приличные бонусы. Джеффу было 30, Макензи – 24.

Родители назвали затею сына безумием, уговаривали не бросать хорошо оплачиваемую работу на Уолл-стрит. Дескать, делами своей компании можно заниматься по выходным. Но влюбленный Джефф был непреклонен.

Стартовали Безосы в родительском гараже без окон с печкой посередине. Джефф купил в соседнем магазине двери, соорудил из них два стола, на которые поставили компьютеры. В фирму «Амазон» пара вложила все свои накопления – 10 тысяч долларов. Взяли кредит. Макензи свято верила мужу, во всем поддерживала его. Стала первым бухгалтером фирмы, вела все финансовые вопросы, выписывала чеки, подбирала персонал, помогала составить бизнес-план. Постепенно торговля налаживалась. Безосы перебрались из гаража в помещение попросторнее.

Были за эти годы ошибки, неудачи, суровая борьба с конкурентами. Аналитики не раз предрекали Амазону близкий крах. Но Джефф Безос уверенно шел к намеченной некогда цели. Амазон действительно стал самым большим интернет-магазином планеты, подобно реке Амазонке, давшей название фирме. Сегодня здесь можно купить не только книги, но и любые другие товары. Можно заказать и бестселлеры Макензи Безос «Испытание Лютера Олбрайта», «Ловушки». За первый роман она получила престижную премию American Book Award. Сбылась мечта Золушки-посудомойки стать знаменитой писательницей.

ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ

Казалось, ничто не предвещало беды. 25 лет вместе! Идеальная пара в мире миллиардеров!!! И вдруг 9 января Безос тактично сообщил в Твиттере, что они разводятся.

«Даже если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы снова все повторили. Мы решили развестись, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями».

Что стало причиной сенсационного развода, Безос не сообщает. Возможно, это головокружение от успехов. Долгие годы Джефф был в тени самого богатого человека планеты Билла Гейтса. Однако в ноябре 2017- го он стал первым и единственным миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - $100,3 млрд. В июле 2018 -го Безос закрепил успех, преодолев планку в $150 млрд. И хотя к концу года его состояние упало до 137 миллиардов долларов, он по-прежнему остается на вершине рейтингов Форбс и Блумберг. Гейтс так и не преодолел планку в 100 ярдов. Но дело не только в личных капиталах. В начале января Amazon обогнала Microsoft по капитализации и стала самой дорогой компанией в мире - $797 млрд.

Возможно, все дело в разных характерах. Главной заботой жены миллиардера стали дети. Трое родных сыновей и удочеренная дочка-китаянка Она откровенно признавалась пять лет назад, что Джефф любит тусовки, встречи с людьми. «А у меня вечеринки обычно приводят к вымотанным нервам, большое количество разговоров - это не мое». Некая молодая красотка могла окрутить супербогача на тусовке, пока супруга занимается детьми. Кризис среднего возраста мужиков никто не отменял.

Как самая богатая пара планеты будет делить имущество, неизвестно. Но, судя по всему, благородный Джефф обеспечит будущее бывшей супруги.

…А все-таки жаль, что кончилась волшебная сказка любви Золушки и лысого миллиардера.

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Самым богатым человеком в новейшей истории Земли признан Джордж Безос - основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon, кто не в курсе. А не в курсе у нас, думаю, еще многие, проверял на знакомых. Эта фамилия пока мало что говорит, нужно обязательно добавить название фирмы, чтоб было понятно, о ком речь. То ли дело Билл Гейтс, тоже властитель Всемирной паутины. Он хорошо известен, как-никак, 16 лет был первым богачом планеты (подробности).