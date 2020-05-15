2020-05-15T18:40:36+03:00
Общество

«Пятёрочка» и «Газпромнефть» дарят скидку на топливо

Торговая сеть «Пятёрочка» и сеть АЗС «Газпромнефть» проводят совместную федеральную акцию и дарят скидку 1 рубль с каждого литра топлива при заправке от 25 литров
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Акция проводится до 24 мая и доступна для всех пользователей мобильного приложения «Пятёрочки».

Чтобы получить скидку необходимо в мобильном приложении «Пятёрочка» на главной странице или в разделе «Акции» найти купон АЗС «Газпромнефть» и перейти по ссылке из купона. В результате на экране смартфона появится штрих-код, который нужно сохранить на своем мобильном устройстве и предъявлять на АЗС «Газпромнефть» в момент оплаты топлива. Воспользоваться штрих-кодом можно неограниченное количество раз в период проведения акции.

В связи с постепенным снятием ограничений на передвижения в регионах и выходом многих людей на работу использование личного транспорта является дополнительной мерой безопасности для каждого. «Пятёрочка» заботится о том, чтобы предоставить всем возможность сэкономить на затратах на топливо для поездок на автомобиле.

Подробности об организаторе акции и полные условия участия в акции на сайте gpnbonus.ru.

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