«Пятёрочка» и «Газпромнефть» дарят скидку на топливо

Акция проводится до 24 мая и доступна для всех пользователей мобильного приложения «Пятёрочки».

Чтобы получить скидку необходимо в мобильном приложении «Пятёрочка» на главной странице или в разделе «Акции» найти купон АЗС «Газпромнефть» и перейти по ссылке из купона. В результате на экране смартфона появится штрих-код, который нужно сохранить на своем мобильном устройстве и предъявлять на АЗС «Газпромнефть» в момент оплаты топлива. Воспользоваться штрих-кодом можно неограниченное количество раз в период проведения акции.

В связи с постепенным снятием ограничений на передвижения в регионах и выходом многих людей на работу использование личного транспорта является дополнительной мерой безопасности для каждого. «Пятёрочка» заботится о том, чтобы предоставить всем возможность сэкономить на затратах на топливо для поездок на автомобиле.

Подробности об организаторе акции и полные условия участия в акции на сайте gpnbonus.ru.