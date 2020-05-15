Когда возобновится Чемпионат России по футболу в 2020 году: РФС определило дату проведения и стартовые матчи

Оговоримся сразу, что никакой конкретики, где и как будут проводиться матчи нет. Ясно, что оставшиеся 8 туров пройдут без зрителей. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче. Но вот где, на каких стадионах будут проходить матчи – пока неизвестно. Финишировать первенство должно 22 июля, а через три дня собираются разыграть и Кубок России.

Также было принято еще несколько важных решений.

КТО ВЫЛЕТАЕТ

— Две последние команды (15-е и 16-е места) Российской Премьер-лиги (РПЛ) выбывают в Первый дивизион (ФНЛ) без стыковых матчей. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ, при этом они должны будут соответствовать критерия лицензирования. Иначе, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в чемпионате России в сезоне-2019/20.

(Если чемпионат в РПЛ доиграть все же не удастся, то вылетят две последние команды на момент остановки чемпионата. Пока это «Крылья Советов» и «Ахмат»).

ФНЛ И ПФЛ ЗАКОНЧИЛИ СЕЗОН

— Турниры ФНЛ и ПФЛ (во второй и третьей по силам лигах) завершены по состоянию на 17 марта.

(Переходного турнира не будет. Он просто не поместится в календарь, ведь в августе готовятся запустить новое первенство. А это значит, что из ФНЛ в Премьер-лигу попадут только «Ротор» и «Химки». У «Торпедо» и «Чертаново» шансов побороться за переход не будет).

КУБОК РОССИИ ТОЖЕ ДОИГРАЮТ

— Кубок России возобновится 21 июня. Места проведения игр турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Командам, как и в чемпионате, разрешено делать по 5 замен в матче.

(Место и время проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» тоже определится позже. Уже перед остановкой соревнований шли споры, кому отдать этот матч, Москве или Питеру. В другом полуфинале «Химки» ждут победителя пары «Шинник» - «Урал», которые не успели сыграть свой четвертьфинал. Ясно, что матчи Кубка состоятся после 21 июня. Но когда? Там будет очень плотный календарь чемпионата России, где придется через три дня на четвертый, а то и чаще).

СПРАВКА "КП"

Вот как приблизительно выглядит расписание по турам:

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля

УЖЕ ТРЕНИРУЮТСЯ

Команды начинают выходить с карантина. «Зенит» уже приступил к тренировкам на своей питерской базе. В Татарстане разрешены индивидуальные занятия спортом, так что футболисты «Рубина» уже могут тренироваться. Игроков тульского «Арсенала» завтра проверят на коронавирус.

ПРО СБОРНУЮ

Планируется, что матчи сборных будут проведены осенью - в сентябре, октябре и ноябре. Но календарь ещё не утверждён.

Итоговая таблица в чемпионате ФНЛ, в котором успели сыграть 27 туров из 38.