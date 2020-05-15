2020-05-15T22:42:59+03:00
Общество

Минвостокразвития поддержит бизнес в Арктике

Об этом рассказал заместитель министра по развитию Арктики и Дальнего Востока Александр Крутиков на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)
Михаил КОСОВ
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Он рассказал о том, что Минвостокразвития внесло предложения в список новых мер господдержки бизнеса, которые готовятся правительством в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Они должны дополнить законопроекты, которые касаются поддержки бизнеса в АЗРФ (большая часть их в настоящее время готовится ко второму чтению). Крутиков выразил надежду, что эти документы вступят в силу уже в конце июля - начале августа.

«Мы через механизм субсидирования будем снижать ставку по страховым взносам для работников именно малого и среднего бизнеса в Арктике, для недобычных проектов, до 7,6%, как это действует в ТОРах на Дальнем Востоке. Мы также запустим программу субсидирования процентных ставок по кредитам, причем как инвестиционным, так и на пополнение оборотных средств, тоже именно для сегмента малого и среднего бизнеса. Регионы готовят предложения по региональным и местным льготам в рамках этого пакета законов. Мы их уже с коллегами предварительно обсудили. Мы планируем, что регионы синхронно, вместе со вступлением в силу федерального пакета, примут и региональные законы о льготах по земельному, имущественному налогам», - сообщил подробности готовящихся законопроектов замминистра.

По его словам, предложения Минвостокразвития в пакет мер господдержки бизнеса направлены на решение проблем задолженности предпринимателей по налогам и коммунальным платежам, усиление текущих налоговых преференций. Кроме того, в документах сформулирован ряд предложений, которые касаются административных ограничений, доступа к финансовым ресурсам и процедуры банкротства.

«Мы поддерживаем продление ЕНВД в текущих условиях. Я считаю, что для малого бизнеса это, возможно, одна из ключевых мер поддержки, которая окажет реальное влияние, поскольку отмена ЕНВД просто приведет к росту налоговой нагрузки на малый бизнес», - сказал заместитель министра.

«Центр подходящей работы, который Проектный офис развития Арктики открыл совместно с Российским государственным социальным университетом, готов взаимодействовать с Агентством по развитию человеческого капитала и Минвостокразвития, в том числе по вопросу профориентации представителей КМНС и других проектов в области профконсультирования и подбора персонала. Кроме того, мы рассматриваем возможность проведения совместных стратсессий в регионах по вопросу преференций для бизнеса», - рассказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

«Нельзя забывать о цифровизации, которую подстегнула текущая экономическая ситуация. Благодаря ей появляются новые ниши в таких сферах, как образование, здравоохранение, электронная коммерция, что особенно актуально для Арктики, которая страдает от «цифрового неравенства». В них как раз может существовать малый и средний бизнес. А задача власти - помочь с ликвидацией этого неравенства, в том числе через национальные проекты и с использованием механизма ГЧП», - сообщил координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, который выступил одним из модераторов заседания.

Пока обсуждаемые меры поддержки не действуют, теряются темпы по развитию малого и среднего предпринимательства в Арктике, посетовал член координационного совета «Деловой России» Ильдар Неверов, который стал сомодератором дискуссионного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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