News.ru: Что скрывает Никол Пашинян

Накануне 75-летия Победы руководитель Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook о том, как гордится своим дедом-ветераном, полным тезкой, Николаем Пашиняном.

Как информирует сетевой ресурс NEWS.ru, опубликовав на личной странице в соцсети фотографию уважаемого им предка, лидер закавказской республики поставил даты жизни: 1913-1943 годы. И место службы — 554-й полк 138-й дивизии. И добавил исчерпывающую подпись «Вечная слава павшим за Родину».

Но оппоненты Никола Пашиняна, ссылаясь на источники Обобщенного банка данных «Мемориал», созданного по инициативе Минобороны еще в 2007-м году, опубликовали сведения о военнослужащем с такими же именем, фамилией и схожими годами рождения и смерти. Вот только оказавшемся… на стороне фашистов!

В обнародованной информации из личного дела бойца вермахта (легионера) Николая Пашиняна, как пишет NEWS.ru он значится уроженцем деревни Енукаван Инджеванского района Армянской ССР. Рожденным 23 декабря 1913-го. И умершим 29 сентября 1943-го.

Могут ли это быть два разных человека с одинаковыми фамилиями и именами? Вполне. Если это так — возможно, премьеру стоило бы тем или иным способом отреагировать на шквал откликов, поднявшийся в сети после публикации фактов из базы данных «Мемориала». Совпадения бывают и более знаковые, и существенно более серьезные. И страшные.

А если не совпадение? Если предположить, что Никол Пашинян, попавший в плен (пропавший без вести по нашим документам), согласившийся впоследствии на сотрудничество с немцами и оказавшийся в одном из сформированных гитлеровцами «восточных батальонов» — и дед нынешнего армянского лидера - это одно и то же лицо, то о чем это может говорить?

Нужно ли руководителю страны, если такой факт в семейной истории все-таки был, дать пояснения от первого лица? Даже если правда неудобна и жестока — лучше она, чем долгая ложь. И потому молчание премьера сейчас очень красноречиво. Может быть, оно и является ответом на злободневный вопрос.

Сегодня к ряду деятелей-националистов времен Второй мировой войны, в том числе коллаборантов, в Армении отношение не однозначное. И есть те из соглашателей с нацистами, память которых на высшем уровне приветствуют. И даже выдают им свою порцию почестей. Наиболее показательным случаем, как отмечает NEWS.ru, является инцидент с памятником Гарегину Нжде. Его в Армении считают одним из основателей современной государственности, при том что его сотрудничество с Третьим рейхом — доказанный факт. Есть данные, что ещё с 1940 года он способствовал формированию армянских батальонов в составе вермахта. А потом вошёл в Армянский национальный совет, сформированный в Берлине. В итоге он был арестован и закончил свои дни во Владимирском централе. Игнорирование недоумения своего народа по поводу судьбы своего предка, которую Пашинян, как он сам заявил, толком не знает, хотя как глава республики точно имеет возможность узнать, выглядит как подтверждение людских домыслов. Кстати, глава кабмина не спешит исправить курс прежних властей на героизацию Нжде, а наоборот – стремился аргументировать его и даже сравнить пособника нацистов с министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым, в 1939 году подписавшим германо-советский договор «О дружбе и границе».

…А ныне живущие в Закавказье ветераны Великой отечественной не получают надбавку к своим почетным выплатам — потому, что депутаты от правящего блока «Мой шаг» отказываются включить этот вопрос в повестку заседаний парламента...