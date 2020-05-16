Гвинет Пэлтроу в честь 16-летия своей прекрасной дочери Эппл опубликовала ее фотографии

Гвинет Пэлтроу и ее муж, лидер группы Coldplay Крис Мартин, развелись в 2016 году. К этому моменту у них подрастали двое детей. Сейчас, в 2020-м, их сыну Мозесу уже 14, а дочери Эппл только что исполнилось 16. И в честь ее дня рождения Гвинет опубликовала в своем инстаграме (где у нее свыше 7 миллионов подписчиков) три фотографии девушки. А еще написала ей целое письмо.

«Не могу поверить, что в самом деле это пишу, но… с шестнадцатилетием, моя дорогая девочка. Ты - свет моего сердца, ты - чистая радость. Ты ужасно умная, и у тебя лучшее на свете, самое острое, самое изумительное чувство юмора. Лучшее время в моей жизни - это время, которое я провела с тобой. Я очень люблю болтать с тобой каждый вечер и узнавать, о чем ты думаешь. Ты много работаешь, чтобы добиться того, чего хочешь, ты упорная и очень-очень ответственная. Прелестная, очаровательная молодая женщина, я так дико счастлива быть твоей матерью! Спасибо, что выбрала меня в этом качестве. Я восхищаюсь тобой бесконечно. Жаль, что ты проводишь этот день рождения в таких обстоятельствах, но, как и всегда, ты из всего сможешь извлечь лучшее».

gwynethpaltrow Гвинет Пэлтроу написала: Спасибо, что выбрала меня матерью

В марте у них из-за инстаграма случился конфликт. Гвинет опубликовала их совместное селфи с зимнего курорта, а Эппл на это разозлилась и написала прямо в комментариях: «Мама, мы же это обсуждали! Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия». На что Гвинет ответила: «Там даже не видно твоего лица!» (И правда, лицо Эппл наполовину было закрыто огромной горнолыжной маской).

Сейчас Гвинет замужем за продюсером Брэдом Фалчуком - их свадьба состоялась в 2018-м. Лауреатка «Оскара» теперь нечасто снимается в кино, но у нее есть компания Goop, которая продает товары для здоровья. Гвинет крайне озабочена ЗОЖ, выступая в роли этакого американского Геннадия Малахова. Причем зачастую превосходит его в плане экзотичности советов. Так, на сайте Goop появлялись рекомендации «для здоровья» делать кофейные клизмы, а женщинам - обрабатывать паром влагалища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поженились, но детей не хотят: 45-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака

На свадьбе молодоженов гуляли Стивен Спилберг и Кэмерон Диас (подробности)