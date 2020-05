7 уроков, которые преподало виртуальное «Евровидение-2020»

Специальный концерт Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»), которым заменили традиционное «Евровидение» из-за всемирной эпидемии, завершился ликованием и радостной новостью — в 2021 году шоу состоится там, где не случилось в этом. В Роттердаме. Но гораздо интереснее другое: чем отличался онлайн-вариант проекта? И что мы поняли, глядя именно такую версию шоу?

1. Шоу должно продолжаться

Всем хочется верить, что COVID-19 вскоре отступит. Но есть и ученые, и врачи, которые не исключают пессимистический сценарий: зараза может бродить по белу свету до следующей весны. Да, к сожалению. Всем бы хотелось обратного, но в настоящий момент, напомним, концертный зал Ahoy в Роттердаме, предназначенный для «Евровидения-2020», переоборудован под ковидный госпиталь. Прямо сейчас там лежат и задыхаются от коронавируса жители Нидерландов. Об этом не стоит забывать.

Поэтому не исключено, что нынешний виртуальный вариант проекта стал генеральной репетицией. Шоу должно продолжаться — и будет продолжаться, пусть только и в интернете. Надо отдать должное организаторам, все получилось блестяще: включения пожилых звезд шоу, домашние приветы от участников «Евровидения-2020», спецверсии хитов проекта, монтаж, звук, связь — на самом высоком уровне. Без провалов и отключениц интернета. Чего стоит синхронизированное онлайн-выступление Роттердамского филармонического оркестра (скрипки, труба, кларнет и др.) Некоторые участники тоже очень сильно постарались. Чем-то похожая на нашу Наталью Водянову певица Ана Соклич из Словении даже успела специально переснять клип (!) на песню Voda — и спела на фоне потрясающей красоты местного озера Бохинь.

Певица из Словении на фоне озера Бохинь. Фото: стоп-кадр Первого канала.

А победительница «Евровидения-2007» Мария Шерифович исполнила «Молитву» прямо на пустых и тихих улицах Белграда, что выглядело весьма эффектно и эпично.

2. Конкурс и баллы — бессмыслица

То, за что так бьются все фанаты конкурса, — подсчет баллов для выявления победителя — вовсе не главное, как оказалось. В этом году никто не отправлял соседям по 12 баллов и не напоминал о геополитике врагам с помощью «баранок». И — вуаля! — никто не умер, исходя слюной под крики: «У нас украли победу!». Никому, кроме фанатиков, победа в этом ШОУ по большому счету не нужна. Поток туристов можно организовать другим способом. Да и не такой он гигантский за три дня конкурса, чтобы всерьез убиваться по несправедливому подсчету баллов. Это вам не Кубок мира по футболу.

На этот раз даже после обычного двухчасового концерта под вывеской «Евровидение» (где были короткие, тридцатисекундные фрагменты песен) осталось ощущение, что шоу все же состоялось. Были эмоции, теплые слова и музыка. Что еще надо для счастья на карантине?

3. Прямой эфир — это главное

Казалось бы, а чего не проводить так «Евровидение» всегда? И экономно, и весь мир смотрит. Нет, все же режим прямого эфира — чуть ли не ключевое условие проекта. Живые эмоции, трясущийся микрофон и голос, свистящая толпа и фавориты, которые могут облажаться именно в таком ажиотаже — без этого всего масштабное европейское действо превращается в милую zoom-вечеринку, по итогам которой странно выявлять лучшего. Организаторы конкурса всячески это подчеркнули, по сути убрав песни «Евровидения-2020» на второй план. Они звучали небольшими отрывками, зато обращения артистов и спецномера от победителей прошлых лет заняли большую часть эфира.

4. «Евровидение» без фриков — есть!

В этом году на удивление мало классических евровизионных уродцев. Точнее, их нет совсем. Из 41 участника сложно выделить хотя бы одного ярко выраженного фрика. Неужели нишу заняли Little Big? Может, потому все и отменилось — какое «Евровидение» без фриков?

Если серьезно, то шоу вполне может обойтись и без них. Артисты нынешнего созыва (многие из которых подтвердили свое участие в следующем году) это доказали. Именно поэтому в шоу Europe Shine A Light в качестве спецгостя появилась Нетта Барзилай — фриковатая победительница «Евровидения-2017» от Израиля. На этот раз пышка не кудахтала и не плясала с голыми ногами, а душевно и камерно исполнила лиричную композицию Cuckoo, аккомпанируя себе на небольшой шарманке. И, возможно, это было лучшее выступление вечера.

Netta - Cuckoo - Eurovision: Europe Shine A Light.

5. Никто из победителей так и не стал суперзвездами. Это не путевка в жизнь.

Для специального концерта архиваторам «Евровидения» пришлось изрядно потрудиться. В эфире показали отрывки выступлений полувековой давности! Удалось организаторам шоу записать и тех самых артистов, что выигрывали шоу давным-давно: ирландку Дану (1970), француженку Анну-Мари Давид (1974 год), бельгийку Сандру Ким (1986), шведку Каролу (1991) и других.

И в 2020 году особенно очевидно стало, что никто из них суперзвездами — в привычном понимании этого слова — не стал. Так же и с другими триумфаторами «Евровидения»: Монс Зелмерлев, Дункан Лоуренс, Кончита Вурст. Ну нет среди них ни Queen, ни даже Modern Talking.

Обычно все фанаты конкурса поднимают на знамя группу ABBA, которой якобы «Евровидение-1974» дало путевку в жизнь. Увы, это не так. Сингл Waterloo, разорвавший впоследствии английские, американские и все остальные чарты, вышел за год до победы в шоу. Даже если бы шведы его не выиграли, они все равно были обречены на успех.

Неслучайно ведущая музыкальная держава Европы — Великобритания — почти никогда не отправляла на «Евровидение» топовых музыкантов. Никто не относится к этому шоу всерьез.

В 2020 году королевство должен был представить Ньюман — но не тот, который Джон (Love Me Again), а его брат, Джеймс. А выведенный в эфир британский ведущий Грэм Нортон аккуратно посмеялся, когда ведущие «Евровидения-2020» всерьез спросили, нравится ли ему песня Love Shine A Light группы Katrina and the Waves, принесшая победу Великобритании в 1997 году.

Да, «Евровидение» все еще локальный прикладной конкурс. Кто бы что ни говорил.

Участники "Евровидения" спели коллективно песню. Фото: стоп-кадр Первого канала.

6. От перемены мест слагаемых сумма не меняется

Забавное противоречие: с одной стороны, «Евровидение» славится ротацией — там всегда свежие песни и чаще всего новые артисты. При этом участвовать в конкурсе по несколько раз не запрещено. Наоборот, вернувшимся за победой (Дима Билан, Сергей Лазарев и др.) музыкантам даже как будто больше рады, чем новичкам. Реванш ведь! В 2021 году «Евровидение» рискует стать рекордным по числу самоповторов. Ведь уже сейчас большинство артистов несостоявшегося в этом году шоу согласились на поездку в Роттердам через год. На манеже будут все те же. Причем, и манеж поставят там же — в Роттердаме. И даже слоган оставили: Open Up (в переводе «Открывайся», что как никогда будет актуально). Убьет ли это интерес к конкурсу?

Нет, конечно. Посмотреть, как за год изменились артисты и что нового они приготовили, соберется огромное число зрителей. Для тех, кто до сих пор не понял, зачем «КП» пишет об этом конкурсе, напомним цифры: в пиковые моменты аудитория «Евровидения» достигает 600 миллионов человек.

Музыканты питерской группы Little Big заверили, что не станут обижаться, если на конкурс в следующем году их не позовут. Наверняка лукавят и уже придумывают песню для Роттердама. Хотя в коллективной песне Love Shine A Light «Евровидения-2020», которую в финале концерта по кусочку исполнили артисты 41 страны, Россию почему-то представила только Софья Таюрская. Солиста Little Big Илья Прусикина в кадре не было. Неужели отлучился?

Наша Софья Таюрская. Фото: стоп-кадр Первого канала.

Love Shine A Light performed by the artists of Eurovision 2020 - Eurovision: Europe Shine A Light.

7. Главные звезды в мире — не артисты

Звучит слишком банально, но многие, кто до сих пор считал иначе, теперь призадумались. Даже этот виртуальный финал «Евровидения» показал, что все в мире может перевернуться в любую секунду — и еще вчерашние звезды, теперь загнанные по квартирам страхом заразиться, будут бесконечно благодарить врачей, каждый день в больницах спасающих людей от коронавируса.