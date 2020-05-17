«Витамины, магний, цинк и уколы»: как лечились от коронавируса звезды «Орла и решки», «Кухни» и «Дома-2»

Сразу несколько звезд идут на поправку после лечения коронавируса. Артисты и телеведущие делятся своим опытом лечения.

У 33-летней Марии Иваковой пришел первый отрицательный результат теста на коронавирус, доктор подтвердит окончательное выздоровление после еще одного тестирования. Экс-ведущая шоу «Орел и решка», блогер Ивакова узнала, что заболела коронавирусом, сделав обязательный тест перед очередным туром «Танцев со звездами». Повторное тестирование подтвердило Сovid-19. Тогда пришли и симптомы болезни: потеря обоняния, ломота в теле, но температуры не было.

Обоняние к актрисе вернулось через неделю, теперь ушла боль в мышцах – в начале болезни Мария даже нагнуться нормально не могла. Компьютерная томограмма легких «чистая». Уколы Иваковой делал ее гражданский супруг Никита Ефремов, который не заразился от любимой Сovid-19. Мария говорит «спасибо» за легкое течение болезни своему иммунитету: «Тот случаи , когда здоровыи образ жизни очень даже пригодился!» Ну и лечению – под контролем врача оно проходило дома. Ивакова рассказала о препаратах, которые ей помогли: «Не факт, что они подои дут всем, ведь мои врач делал назначал лечение на основании моих результатов и текущего состояния. Думаю, что от витаминов, магния, цинка и добавок хуже не будет. Но все остальное лучше согласовать с медиками».

Никита Ефремов заботится о Марии Иваковой — и уколы делает, и завтрак готовит.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария перечислила рекомендации и назначения врача, которые выполняла: «Много те плои жидкости; имбирь, ме д, лимон, клюква или облепиху - перемешать и залить горячеи водои ». Курс лечений Иваковой включал: витамины D, С, В2, магний, калий, цинк, иммуномодулирующее и противовоспалительное средство, противовирусный препарат. Сейчас Мария Ивакова сдала анализ на антитела и ждет результатов.

А вот звезда сериала «Кухня» и подруга Дмитрия Нагиева в рекламных роликах одного из сотовых операторов Маша Горбань уже получила подтверждение о том, что у нее обнаружены антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к Сovid-19. Горбань сдавала анализы в частном центре. Артистка понятия не имеет, где заразилась, так как два месяца назад самоизолировалась в загородном доме. Симптомы у Маши были следующие – температура, ломота в теле, кашель. «КТ показало воспаление ле гких 8% . На сегодняшнии день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую», - Горбань рассказала, что теперь вся ее семья уже здорова.

Маша вчера получила результаты анализа — у нее обнаружены антитела, которые подтверждают наличие специфического иммунитета к Сovid-19.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А экс-звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина, которая привезла коронавирус из путешествия на горнолыжный курорт, прошла лечение, и уже сдала плазму, чтобы помочь другим больным.

Сегодня в социальных сетях депутат Государственной Думы и телеведущая Оксана Пушкина сообщила: «Спустя неделю вернулось обоняние». Пушкина проходит лечение от коронавируса. Она продемонстрировала на фото капельницу с физраствором, витаминами и калий. Подписчики поинтересовались: сильный ли у нее кашель. Оксана Пушкина ответила: «Не сильный. Почти нет. Заложенность в груди чувствуется». Ранее Пушкина сообщала о том, что могла заразиться, когда занималась волонтерской работой – развозила по подмосковным больницам помощь.

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