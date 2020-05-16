Вулканический пепел и коровья моча: как энтузиасты в разных странах мира "лечатся" от коронавируса

Люди действительно произошли от обезьяны. Теперь мы знаем это совершенно точно, после того, как в России открыли надежное средство для лечения коронавируса, которое от народа скрывали врачи - это имбирь. Цены на него взлетели в десятки раз и достигли кое-где 7 тысяч рублей за килограмм (до пандемии он стоил 300 целковых). И все после того, как один шарлатан в соцсетях посоветовал лечить Covid-19 прикладыванием имбиря к больному месту.

Если имбирь это опиум для народа, то представители власти употребляют более забористую дурь: депутаты Государственной Думы носят теперь значки с белыми крестами, которые должны “отпугивать вирус”. Вам смешно? Но ученые утверждают: грешно смеяться над такими людьми. Обращение к магическому мышлению это естественное стремление человека в ситуации, когда он чувствуют свое бессилие. Этот вывод сделал еще в начале ХХ века выдающийся антрополог Бронислав Малиновский, который долгие годы изучал племена, которые вели первобытный образ жизни.

Яркий пример такого рода мышления продемонстрировали племена населяющие территорию Танзании во время восстания Маджи-Маджи. Восстание было обречено, как и другие попытки туземцев сопротивляться белым колонизаторам, поскольку копья и стрелы - плохое оружие по сравнению с пулеметами и пушками. Но аборигены поверили, что смогут защититься от пуль немецких завоевателей с помощью магии Маджи-Маджи, которая превратит летящий свинец в воду. Африканцы толпами поперли на пулеметные позиции и, естественно, полегли на поле боя, потому что магия Маджи-Маджи превращает пули в воду так же хорошо, как значки депутатов отпугивают Sars-Cov-2.

Единственное, что нас извиняет - мы не одиноки в своей дремучести. В некоторых странах для борьбы с коронавирусом используют штуки похлеще имбиря.

Шри-Ланка: красное мыло и энергосберегающие лампы

В Шри-Ланке вирусной популярностью (17 тысяч перепостов в Фейсбуке) пользовался пост с ценными рекомендациями “китайского врача, который рассказал почему Китаю удалось справиться с коронавирусом”. Ланкийцам советовали мыть руки красным мылом при свете энергосберегающей лампы (это компактная люминесцентная лампа в форме колбы) установленной вблизи водопроводного крана. Эти светильники действительно излучают ультрафиолет, но на крайне незначительном уровне, поэтому не обладают дезинфицирующим свойством. Кроме того, “врач из Китая” предлагал пользоваться белыми носовыми платками, чтобы предотвратить передачу вируса другим людям. Разумеется, чихая и кашляя следует прикрывать рот платком (или маской), но цвет ткани никак не влияет на вирус.

Но не спешите искать в окрестностях буренку, есть нюанс - для лечения могут использоваться только индийские коровы из числа тех, кто питается не уличным мусором.Фото: REUTERS

Индия: коровий навоз и моча против Covid-19 и депрессии

Лидер индийского националистического движение Хинду Махасабха (боевики этой организации в свое время убили Махатму Ганди) по имени Свами Чакрапану Махарадж знает надежное средство от коронавируса. Он заявил “Действие инфекции остановит регулярное употребление коровьей мочи и коровьего навоза”. Но не спешите искать в окрестностях буренку, есть нюанс - для лечения могут использоваться только индийские коровы из числа тех, кто питается не уличным мусором. Нашли индийскую корову? Тогда записывайте рецепт от политического лидера: “В случае коронавируса пациенты должны пить коровью мочу и повторять мантры Шива. В других случаях (имеется в виду депрессия и головная боль - Ред.) пациенты могут наносить коровий навоз на голову или на все тело, так как это естественное лекарство.”

Филиппины: вулканический пепел

Не только у России существует свой свой особый путь. Такие идеи близки и многим жителям Филиппин. На неокрепшие умы сильное впечатление произвело сообщение, которое было опубликовано в “Фейсбуке” 29 февраля пользователем по имени Брайан Росс Сегарра. Оно гласило: “Вы знаете почему Филиппины не так сильно пострадали от коронавируса? Это из-за извержения вулкана Таал. Вулканический пепел может убить вирус.” Извержение вулкана Таал произошло 12 января 2020 года, филиппинские власти поначалу эвакуировали сотни тысяч граждан, но вскоре вулкан затих и люди вернулись в свои дома.

Вирусным образом чушь о чудесных свойствах пепла распространилась не только в “Фейсбуке”, но и на платформах YouTube и “Твиттер”. Вера в вулканический пепел оказалась настолько сильна, что Всемирная организация здравоохранения вынуждена была официально опровергать эти слухи. “Нет никаких доказательств того, что вулканический пепел может уничтожить коронавирус. Пепел опасен для здоровья и может раздражать органы дыхания, вызывать проблемы с глазами и кожей” - заявили представители ВОЗ.

В Иране произошла одна из самых мощных вспышек коронавируса в мире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран: более 700 человек погибло после лечения метиловым спиртом

В Иране произошла одна из самых мощных вспышек коронавируса в мире. По данным на 14 мая болезнь унесла жизни 6 854 жителей страны. Но при этом еще более 700 человек погибли, поверив слуху, что смертельно опасный яд - метиловый спирт, защищает от Covid-19. Напомним, в Исламской республике Иран употребление спиртных напитков запрещено. Поэтому жителям страны сложно получить такое же алкогольное “образование”, которое получают россияне в своих “университетах”. Вероятно, по этой причине так много людей поверило шарлатанам превозносящих технический спирт как панацею. К сожалению “лечение” метиловым спиртом приняло в Иране массовый характер. Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что с симптомами отравления токсичным спиртом в больницы попало более 5 тысяч человек. “Волна дезинформации привела к тому что мы вынуждены вести борьбу на два фронта: лечить людей от коронавируса и спасать от алкогольного отравления”,- сказал господин Джаханпур.

Кстати, свой вклад в ложное представление о том, что коронавирус можно победить с помощью спиртного, внес и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рекомендовал “лечиться проверенными средствами” - водкой и сауной. Как мы знаем из фильма “Ирония судьбы или С легким паром”, это действительно хороший способ разогнать скуку и порой кое-что прояснить в своей жизни. Но от коронавируса точно не помогает.

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