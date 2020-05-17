Ученые: у псов тоже есть переходный возраст со всеми его проблемами

Родители тинейдежров прекрасно понимают, что такое «переходный возраст»: постоянные перемены настроения, ершистость, нередкие скандалы, а порой и истерики вихрем врываются в вашу семью. А тут ученые подкинули новую проблему: оказывается подростковый протест есть не только у человеческих детей, но и у собак. Так что наши питомцы в период полового созревания тоже могут грубить и конфликтовать со своими хозяевами.

Когда собаки становятся «тинейджерами»?

Подростковый возраст является конечной стадией развития репродуктивной функции, напоминают ученые. В период полового созревания у млекопитающих происходят резкие гормональные изменения и перестройка головного мозга. Авторы исследования, опубликованного в журнале «Biology Letters» заметили, что отношения хозяев со своими собаками очень похожи на взаимоотношения родителей с детьми, и задались целью проследить, есть у них проблемы «переходного возраста».

В исследовании участвовало 69 собак – немецкие овчарки, лабрадоры, золотистые ретриверы. Точнее не они сами, а их хозяева. По их ответам на вопросы подробнейшего теста выяснилось немало интересного. А именно, что подростковый возраст и связанные с ними проблемы у собак наступает примерно в 8 месяцев.

Почти как дети

Иногда неопытных хозяев они приводят в недоумение: люди хорошо помнят своего питомца нежным игривым пятимесячным щенком, и не узнают его характер в ершистом 8-месячном псе-подростке. Он перестает слушать и выполнять команды, не очень охотно признает близких людей – ну что вы хотите от собаки-тинейджера?

«Многие владельцы собак и профессиональные кинологи давно подозревали, что поведение собаки может меняться в период полового созревания. Но до сих пор не было никаких эмпирических данных об этом. Наши результаты показывают, что изменения поведения, наблюдаемые у собак, очень похожи на изменениями в отношениях между родителями и детьми» - говорит доктор Наоми Харви, соавтор исследования Школы ветеринарной медицины и науки Ноттингемского университета.

Именно в этом возрасте хозяева сдают собак приют

Иногда хозяева пугаются таких перемен в характерах своих питомцев. Именно в этом возрасте псов наиболее часто сдают в собачьи приюты. «Потому что они больше не милые маленькие щенки, и внезапно их владельцы осознают, что их подопечные более сложные, и они больше не могут контролировать или дрессировать их, - говорит доктор Люси Ашер из Университет Ньюкасла. - Но, как и в случае с детьми-подростками, владельцы должны знать, что это нормальная фаза созревания, и она пройдет».

В то же время специалисты рекомендуют внимательнее относится к этой проблеме, если вы соберетесь забрать собаку-подростка из приюта. Возможно, в этом возрасте с ней будет чуть сложнее наладить отношения. И конечно не стоит строго наказывать своих собак-подростков, если они с запозданием выполняют команды: вдруг их мысли заняты каким-то симпатичным кобелем из соседнего двора?