2020-05-17T22:17:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве еще 77 человек скончались от коронавируса

Общее число жертв коронавируса в столице превысило уже 1,5 тысячи человек
Семен ЕЛЕНИН
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Таковы данные, которые были предоставлены оперштабомТаковы данные, которые были предоставлены оперштабомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в московских больницах скончались еще 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Оперативного штаба Москвы по COVID-2019.

«У скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили в Оперштабе.

Таким образом, общее число умерших от новой инфекции с начала эпидемии на территории Москвы достигло 1503 человек.

На данный момент в Москве зафиксированы 144 тысячи инфицированных. 27,4 тысячи из них уже выписаны из больниц.

Напомним, с 15 мая в городе начались бесплатные тестирования на антитела - медики пытаются выявить людей, которые переболели коронавирусом, не заметив этого. Сейчас приглашение на анализы рассылаются выборочно. До конца мая 30 взрослых поликлиник, выделенных под сбор анализов, будут ежесуточно тестировать до 200 тысяч человек. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие 2-3 недели столичные власти планируют открыть сервиса самостоятельной записи на тесты на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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